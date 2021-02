(aktualisiert: 12.55 Uhr) Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen in Lambrecht einen 27-jährigen Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine Frau zu vergewaltigen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mitgeteilt. Der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber erklärte auf Anfrage der RHEINPFALZ, der in der Verbandsgemeinde Lambrecht wohnende Tatverdächtige habe kurz vor 6 Uhr aus unbekannten Gründen zunächst eine Reinigungskraft in einem Seniorenwohnheim in Lambrecht angegriffen und gestoßen. Die Frau habe Hämatome davongetragen. Wenige Minuten später habe der 27-Jährige in einer Tankstelle eine Mitarbeiterin zu Boden geworfen und versucht, sie zu vergewaltigen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Kunden hätten den Vorfall von außen beobachtet, eingegriffen und den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Widerstandslos habe er sich festnehmen lassen. Der Tatverdächtige habe angegeben, unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben und sich nicht an die Taten erinnern zu können. Es gebe deutliche Hinweise auf den Genuss von Betäubungsmitteln, bestätigte Ströber. In diesem Zusammenhang müssten die Taten gesehen werden. Zu den beiden Opfern habe der 27-Jährige, der bisher nicht einschlägig in Erscheinung getreten sei, keine persönliche Beziehung. Zur Feststellung der Schuldfähigkeit sei dem Mann eine Blutprobe entnommen worden. Das Ergebnis des toxikologischen Gutachtens stehe noch aus. Noch am Freitag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ.