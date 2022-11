Ein 26-jähriger Mann hat am späten Samstagabend einen Polizisten geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zur Neustadter Inspektion gekommen, um sich aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zu stellen. Bei der Befragung wurde der 26-Jährige jedoch aggressiv, weshalb er gefesselt werden sollte. Dagegen wehrte er sich, indem er mit geballter Faust auf einen Polizisten zuging. Die Polizisten drückten den Mann nun zu Boden, woraufhin der 26-Jährige einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht schlug und nach anderen Einsatzkräften spuckte und sie beleidigte. Am Ende konnte der Mann aber in die Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht werden.