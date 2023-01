Am Mittwoch ist die Polizei in die Kurt-Schumacher-Straße gerufen worden, weil Anwohner einen mit einer Axt bewaffneten Mann auf der Straße gemeldet hatten. Schwer bewaffnete Polizisten in voller Montur sicherten das Haus, in das sich der Mann zwischenzeitlich zurückgezogen haben sollte, und verschafften sich nach etwa anderthalb Stunden Zugang zur Wohnung. Dort trafen sie den 25-Jährigen schlafend und alkoholisiert vor. Es wurden keine Axt oder andere Waffen gefunden, sondern lediglich ein größeres, frisches Aststück. „Eine tatsächliche Bedrohung konnte nicht festgestellt werden“, so der Einsatzleiter. Die Polizei sei nur mit Schutzausstattung angerückt, da der Mann bereits polizeibekannt sei. Er kam als flüchtiger Bekannter in die Wohnung, die die Mieterin daraufhin verließ. Der 25-Jährige wurde wegen einer schon vorher vorhandenen Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei war mit zwölf Kräften vor Ort.