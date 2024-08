Am Mittwochmorgen hat ein Mann im Gleisbett für einen größeren Polizeieinsatz an der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Landau gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Neustadt auf Anfrage mitteilt, meldeten Zeugen eine alkoholisierte Person, die sich im Bereich der Gleise bewegte. Ein nahender Zug musste daraufhin eine Notbremsung einleiten. Beamte der Polizeiinspektion, der Bundespolizei sowie der Kriminalpolizei – die zufällig in der Nähe waren und zur Unterstützung dazukamen – trafen auf dem Busdepot neben dem Bahnübergang in der Speyerdorfer Straße auf einen 49-jährigen Neustadter, der sich den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand befand, jedoch nicht in suizidaler Absicht auf den Gleisen gewesen war. Der Mann wies leichte Verletzungen auf und wurde in ein Krankenhaus gebraucht. Nach der Notbremsung des Zuges wurde Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gestellt. Im Bahnverkehr kam es kurzzeitig zu Verspätungen.