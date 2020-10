Der Zivilcourage eines aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass einem Wohnungslosen schnell geholfen werden konnte. Er war am Donnerstabend in einem leerstehenden Haus abgestürzt.

Die Neustadter Feuerwehr schildert den Vorfall wie folgt: Den Wohnungslosen zog es in den nicht verschlossenen Hinterhof eines entkernten Hauses an der Ecke Amalien-/ Volksbadstraße. Dort trat er auf eine Holzabdeckung. Diese gab nach, sodass der Mann zirka fünf Meter in den darunterliegenden Keller stürzte. Durch Hilferufe machte er auf sich aufmerksam, was den Nachbarn, der auf dem Weg nach Hause war, auf den Plan rief. Er fand den abgestürzten Mann und hangelte sich an einer Deckenstütze zu dem Abgestürzten hinab. Über eine Bekannte ließ er die Rettungskräfte alarmieren.

Die ersten Rettungskräfte gelangten über eine Steckleiter zu dem Gestürzten. Derweil fanden Wehrleute einen Zugang übers Haus zum Keller und leuchteten diesen mit mobilen Scheinwerfern aus. Der Verletzte wurde zunächst medizinisch versorgt, bevor er über einen Schleiftragekorb nach oben zum Rettungswagen transportiert wurde. Er wurde in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht.

Fahrtgeld für den Freund

Der städtische Bauhof sicherte den unverschlossenen Hof ab. Während des Einsatzes war die Amalienstraße zwischen Arndt- und Luisenstraße komplett gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei.

Wie sich später herausstellte, gab der Nachbar des Anwesens dem Freund des Gestürzten, der an der Einsatzstelle vorbeigekommen war, Fahrgeld, damit er seinen Freund in der Klinik besuchen kann.