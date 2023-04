Ein Mann aus Dortmund ist am Montag in Meckenheim mit seinem Wagen gegen eine Gartenmauer gekracht. Laut Polizeibericht kam der 32-Jährige aus derzeit ungeklärter Ursache in der Silcherstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zur Schadenshöhe teilt die Polizei lediglich mit: „Die Gartenmauer und das Auto wurden nicht unerheblich beschädigt.“