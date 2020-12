Eine Frau, die von ihrem Ehemann bedroht wurde, hat am Montag die Polizei um Hilfe gerufen. Diese verwies den Mann der Wohnung. Gegen ihn wird laut Polizei jetzt ein Strafverfahren eröffnet. Außerdem erhielt er eine Verfügung, wonach er das Anwesen ein paar Tage lang nicht aufsuchen darf. Die Polizei unterstreicht: Gewalt in Beziehungen sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, sei für viele ein Tabu. Die Beamten raten jedoch, die Polizei einzuschalten. Jede Dienststelle biete eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben ist unter Telefon 06341/381922 zu erreichen.