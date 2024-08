Nach Angaben der Neustadter Polizei ist es am Mittwoch im Freibad in Duttweiler zu einem Vorfall gekommen, der auch einen Polizeieinsatz nach sich zog. Nach Angaben der Polizei lagen zwei elfjährige Mädchen auf einer Luftmatratze im Wasser, als sich ihnen ein 60-Jähriger näherte. Der Mann habe versucht, sich zu den Mädchen auf die Luftmatratze zu legen. Als die Mädchen ihn aufforderten, sofort wegzugehen, habe sich der Mann auch entfernt. Die Polizei teilt nun mit, dass sie mit beiden Mädchen gesprochen habe. Dabei hätten sich keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Die Identität des Mannes habe geklärt werden können. Die Polizei habe mit dem 60-Jährgein eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt, ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen und mögliche Konsequenzen aufgezeigt. Die Polizei betont, dass sie dankbar über die Informationen zum Fall sei, obwohl sich die verdächtigen Meldungen im Nachhinein als unbegründet herausgestellt hätten. Es sei richtig und wichtig, solche Sachverhalte bei der Polizei zu melden. Allerdings sollten Bürger sich nicht an der Verbreitung von Gerüchten beteiligen und keine Spekulationen in sozialen Medien veröffentlichen.