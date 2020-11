Manfred Dörr, Stadtbürgermeister Deidesheims, ist als Vize-Präsident der internationalen Vereinigung Cittàslow wiedergewählt worden. Der neue Präsident, Mauro Migliorini, sei wieder aus Italien, nämlich aus Asolo bei Treviso, sagte Dörr. In Italien ist die Bewegung 1990 entstanden. Der international tätige Verein hat seinen Sitz in Orvieto (Umbrien). Der Austausch innerhalb des Netzwerkes sei derzeit coronabedingt schwierig, so Dörr. Die Themen verlören jedoch nicht an Bedeutung. Hauptziele sind die Verbesserung der Lebensqualität, das Verhindern der „Amerikanisierung“ von Städten und die Unterstützung und Betonung von kultureller Diversität. In der Region sei es derzeit ein großes Thema, die gesamte Deutsche Weinstraße als Nachhaltigkeitsregion zertifizieren zu lassen. Der Prozess sei beinahe abgeschlossen.