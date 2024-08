Tricks am Trapez, mit Zauberei die Eltern beeindrucken oder ein Clown sein, ohne dafür Stress mit den Lehrern zu bekommen. Das alles probieren gerade über 40 junge Teilnehmer beim fünftägigen Zirkusworkshop der Haßlocher Ferienspielwochen gemeinsam aus.

Ein gleichmäßiges Klacken ist aus der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule zu hören. Beinahe wie ein Metronom. Aber der erste akustische Eindruck täuscht: Die Ferienkinder, die hier seit Montag täglich so fleißig üben, sind nämlich gar nicht da, um zusammen Musik zu machen. Stattdessen werfen die Zirkuskinder mit jeweils zwei neonbunten Stäben einen etwas dickeren Stab mit fransigen Enden durch die Luft. Wie es sich eben für einen Zirkusworkshop gehört.

Auch wenn man das innerhalb weniger Tage selbst als Anfänger schon ganz schön gut üben kann, und obwohl die Tricks gar nicht mal „Teufelswerk“ sind, sagt der Name das Gegenteil aus: „Devilsticks“ heißen die bunten Stäbe tatsächlich. Denn „Teufelsstab“ klingt doch gleich viel spektakulärer als die langweilige Bezeichnung „Balancierstab“.

Ihr Können beweisen unter anderem Marlene, Elisabeth und Mia. Alle drei Zehnjährigen sind allerdings keine Anfängerinnen mehr beim Ferienzirkus: Drei- oder sogar viermal waren sie bereits dabei. „Sollen wir mal unsere Choreo zeigen?“, ruft Elisabeth deshalb sofort. Und schon stellen sich die Mädchen nebeneinander, lassen die Stäbe kreisen, werfen sie durch die Lüfte und fangen sie, um mit einer schon fast auftrittsreifen Abschlussformation alle zu überraschen. Trainerin Fenia Schröder und Helferin Aurelia Niehues unterstützen inzwischen besonders die Neulinge. Aber nur ein paar Meter weiter feilt der elfjährige Raphael schon an eigenen Tricks. Gekonnt legt er sich den „Devilstick“ mit Geduld in den Nacken, um ihn von da aus mit den kleineren Stäben über den Kopf zu heben und rasend schnell durch die Luft pendeln zu lassen.

Zaubergeheimnisse werden nicht verraten

In der zweiten Hallenhälfte zieht Martin Küchle die jungen Zauberer in seinen Bann. Der erfahrene Anbieter von vielen Zirkusworkshops hat in Landau mit „Die Kugel“ einen eigenen Laden für Zirkusbedarf. Doch heute hat er eher betagten Kram dabei: Eine Vase, Schmuck und eine geheimnisvolle Kiste sind nur wenige Beispiele. „Die habe ich von einem erfahrenen Zauberer, der lange auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs war“, verrät der Zirkustrainer mit geheimnisvollem Unterton. Das bringt die Kinder schnell dazu, ihm gut zuzuhören. „Aber wenn er irgendwann mal hören sollte, dass alle seine Zaubergeheimnisse da draußen weiterverraten werden, nimmt er mir das ganz schnell wieder ab“, behauptet Martin überzeugend.

Das wollen die Zauberschüler zwischen sieben und 14 Jahren natürlich verhindern. Also suchen sie sich geheimes Wissen aus. Jeder „paukt“ statt wie sonst Mathe oder Englisch nun lieber seine Disziplinen für die Manege, bis am Freitagmorgen die Generalprobe und nachmittags eine Vorstellung – jedoch nur für Eltern und sonstige Verwandte- auf dem Plan stehen. Tellerjonglage, allgemeine Jonglage, Trapez, Clownsnummern, Akrobatik, Zaubern, Balancieren, Diabolo und „Devilsticks“: Viele Kunststücke gilt es nach einem Ausprobiertag und drei kompletten Übungstagen in den „Zirkus Ramba Zamba“ zu verwandeln.

Den sprichwörtlichen Sack Flöhe zu hüten, dürfte immer noch einfacher sein, als eine starke Clownsdirektorin zu werden. Auf der Suche nach ihrer „Chefin“ zeigen sich die Zirkuslieblinge beim Üben auf dem Hof tollpatschig. Trainerin Janine bringt einer Bewerberin bei, klare Ansagen zu machen. Doch schon bei „Ihr müsst euch auf die Stühle setzen!“ entwickeln die Clowns eher Kletterpotenzial. Und als sie sich dann „andersrum hinsetzen“ sollen, geht das schief. Es sind eben Clowns ...

Was auf den ersten Blick zwar manchmal chaotisch oder spontan aussieht, braucht in Wahrheit eine genaue Planung. Man muss sich immer auf die anderen verlassen können, betont Zirkustrainerin Janine. Jeder sei „ein wichtiger Teil der Gruppe“, den alle anderen unterstützen.

„Ich finde es toll, in den Ferien nicht nur im Schwimmbad zu sein oder allein daheim zu sitzen“, lobt die zwölfjährige Emma. Und Jolien ergänzt: „Hier haben wir viel Bewegung, wir lernen coole Leute kennen und alle, die das hier machen, sind auch noch echt nett.“ Und das hört sich doch nun wirklich nach gelungenen Sommerferien an.