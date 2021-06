Mehr als neun Monate nach dem letzten Termin endet nun am Wochenende auch bei den Haardter Mandelringkonzerten im Anwesen der Musikerfamilie Schmidt im Mandelring 69 die kulturelle Zwangspause. Da das eigentlich vorgesehene Programm mit Hamburger Studenten aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden kann, greift Hausherr Jörg Sebastian Schmidt dabei einmal mehr selbst in die Tasten. Mit dem Thema des Abends „Mozart und Beethoven improvisieren“ beschäftigt sich der 82-Jährige schon seit Jahrzehnten: Zwar sind die Improvisationen der beiden Meister unwiederbringlich verklungen, aber es gibt Schilderungen von Zeitgenossen, die ein lebendiges Bild entstehen lassen. Schmidt wird zwei Variationenwerke der beiden spielen, dazu Mozarts berühmte d-Moll-Fantasie und zum Vergleich ein Werk des Beethoven-Rivalen Daniel Steibelt. Dazu erzählt der frühere Musikpädagoge und langjährige Konzertberater der Stadt Neustadt allerlei, was ihm beim Üben so durch den Kopf gegangen ist – in der Hoffnung, die Zeit der Wiener Klassik mit ihren Virtuosen-Wettkämpfen ein Stück weit wieder lebendig werden zu lassen. Dargeboten wird das Programm zweimal: am Samstag, 26. Juni, um 20 Uhr und am Sonntag, 27. Juni, um 11 Uhr. Zutritt haben nur Personen, die nachweislich zweimal geimpft, genesen oder getestet sind. Anmeldung (mit der Info, welches der beiden Konzerte gewählt wird) unter schmidt.mandelring@gmx.de.