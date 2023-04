Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war in mehrfacher Hinsicht aus der Not geboren, trotzdem kamen die Besucher beim auf drei Termine gesplitteten 231. Mandelringkonzert am Samstag und Sonntag voll auf ihre Kosten. Geigerin Nanette Schmidt und ihr Vater Jörg Sebastian Schmidt am Klavier boten ein Musikerlebnis der Sonderklasse.

Hausherr, Maître de Plaisir und letztlich auch noch Solist – Jörg Sebastian Schmidt empfing sein Publikum, das 230 „Mandelringkonzerte“ lang zu strömen pflegte, beim 231. im