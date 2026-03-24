Beim Mandelringkonzert im ausverkauften Kelterhaus der Familie Schmidt spielten Sebastian Schmidt, Violine, und Volker Höh, Gitarre, ein Konzert von 2005. Mit Erfolg?

Ein nahezu hundertprozentiges Remake ist eine echte Premiere für die Veranstaltungsreihe. 21 Jahre und etwa 130 andere Konzerte im Haardter Mandelring 69 liegen zwischen der Erstauflage und dem aktuellen Event, der 267. Auflage der Reihe.

Sebastian Schmidt, Primarius des Mandelring Quartetts, und sein Kammermusikpartner Volker Höh aus Montabaur, Dozent für Gitarre, Herausgeber und viel gefragter Solist, hatten nach längerer Pause wieder Lust aufs Duo-Spiel. „Das Programm von damals fasst einfach kompakt zusammen, was in dieser Besetzung an Virtuosität, leuchtender Vielfalt und musikalischem Schwergewicht zu präsentieren ist. Warum es also ändern?“, bringt es Volker Höh im Pausengespräch auf den Punkt.

Alles unverändert – oder doch nicht?

Ob die Herangehensweise heute eine andere ist? „Nicht wirklich“, meint Sebastian Schmidt und ergänzt „zumindest nicht bewusst wahrnehmbar; eher unterschwellig vielleicht, denn natürlich – die Jahre sind auch über uns in irgendeiner Weise prägend hinweggegangen.“

Die Werkfolge gleicht spieltechnisch einem Hexenritt durch die Sturmgefilde der Virtuosen-Kunst. Aber Schmidt und Höh präsentieren das offenkundig Schwierige so lustvoll leicht, dass alles Mühevolle in den Hintergrund rutscht. Mit am unverfänglichsten entpuppte sich da noch die Violinsonate e-Moll (BWV 1023) von Johann Sebastian Bach, deren Basso continuo Volker Höh für die Gitarre arrangiert hatte und die sich im pointierten Zusammenspiel der Duo-Partner unangestrengt in makelloser Schönheit entfalteten durfte.

Tribut an Wegbereiter der Gitarre

Mauro Giuliano (1781 bis 1829) war der erste Künstler von Rang, der die Gitarre aufs Podium beförderte. Das und nahezu 200 Kompositionen für sein Instrument brachten ihm den Beinamen „Mozart der Gitarre“ ein. Noch in der Hochklassik verwurzelt, weisen sein Melos, seine harmonischen Verdichtungen und sein offener klanglicher Kosmos schon weit Richtung Hochromantik.

Sein Duo Concertante, op. 25, ist ein fesselndes Stück Virtuosenmusik, keineswegs dem Selbstzwecke dienend, sondern voller Freude am spieltechnischen Experiment ebenso wie an geradezu wollüstigem Melos, in das er im Eingangssatz Maestoso zu Beginn vor allem die Violine rauschhaft eintauchen lässt. Aber im Verlauf des folgenden Variationensatzes emanzipiert sich die Gitarre, werden die Bünde mit raffinierten Grifftechniken rauf und runter bespielt.

Selten werde das Werk aufgeführt, weil einfach zu schwer, hat Volker Höh später lapidar bemerkt. Mit kaum einem anderen Geiger als Sebastian Schmidt könne er das so adäquat spielen. Die Artistik der technischen Umsetzung zu bestaunen, war das eine. Aber die Sanglichkeit, der Esprit, die üppigen Kantabilität und der glutvolle Verve der Darstellung waren das eigentliche Wunder, Werk und Darstellung schlicht bravourös.

Mit de Falla und Piazzolla ins 20. Jahrhundert

Nach der Pause folgt der Wechsel ins 20. Jahrhundert. Der spanische Komponist Manuel de Falla, 1946 im argentinischen Exil gestorben, setzte seiner Heimat in einem Liederzyklus für Mezzosopran und Klavier ein Denkmal. Sechs der auf Volksweisen basierenden Songs sind in der Suite „Populaire Espagnole“ einst von Fritz Kreisler für Violine und Klavier, jetzt von Volker Höh für Violine und Gitarre bearbeitet. Sie gehorchen spieltechnisch allen möglichen Raffinessen, bewahren dabei aber ein hohes Maß an einfühlendem Impuls, feiern den Intellekt und sind auf herrlich unverblümte Art emotional. Genau diese wunderbare Einvernahme von artifizieller Hybris und hinreißend schlichter Emotionalität spiegelte das Spiel des Duos Schmidt/Höh.

Astor Piazzolla, der Grand Seigneur des klassischen, wie des von ihm gekürten Tango Nuovo, sollte nicht fehlen. Mit dessen „Histoire du Tango“ zelebrierte Sebastian Schmidt mit seiner Zaubergeige und allerlei spieltechnischen Eskapaden bizarre Akrobatik ebenso wie klanglichen Schmelz von fast schmerzender Schönheit. Volker Höhs Finger hastete dazu über Griffbrett, Fingerpicking- und Schlagseiten. Beide zusammen öffneten damit ein Stück kammermusikalisches Elysium. Für brausenden Beifall gab’s nochmal zwei populäre Tangos von Piazzolla und Enrique Granados.