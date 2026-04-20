Unter dem Motto „Viola – Mon amour“ präsentierte sich das Mandelring Quartett im Saalbau gemeinsam mit seinem früheren Bratschisten Roland Glassl.

Anfang April wurde das Mandelring Quartett mit dem renommierten Brahms-Preis ausgezeichnet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte geht die Auszeichnung der 1987 gegründeten Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein damit an ein Streichquartett. Zu den bisherigen Preisträgern gehören etwa Musikgrößen wie Leonard Bernstein und Anne-Sophie Mutter. In ihrer Begründung lobt die Jury nicht nur das Gesamtwerk des Mandelring Quartetts (und den Stellenwert des Oeuvres von Johannes Brahms darin), sondern auch den engen, nunmehr seit 43 Jahren aufrechterhaltenen Verbund dieser „Ehe zu viert“ und ihr gesellschaftliches Engagement. In diesem Sinn werde der Preis auch als Zeichen für demokratische Werte verliehen.

Preisverleihung im Herbst

In dieser feierlichen Stimmung vereinigte ein glücklicher Zufall das Mandelring Quartett zum Saison-Abschluss der „Klassikreihe“ ausgerechnet mit dem Bratschisten Roland Glassl, von 1999 bis 2015 Mitglied im Quartett. Glassl, seit 2004 Professor an der Frankfurter Musikhochschule, war insbesondere an den von der Kritik gepriesenen Brahms-Einspielungen mitbeteiligt und wird auch bei der Preisverleihung in Wesselburen am 26. September in Brahms Streichquintett G-Dur op. 111 mitwirken.

Ebendieses Werk stand Pate für Alexander von Zemlinskys zwischen 1894 und 1896 entstandenem Streichquintett in d-Moll, von dem nur die Ecksätze erhalten sind. So hielt das Programm des Abends nicht nur durch eine Tonartenlogik dramaturgisch zusammen – der Geist Johannes Brahms’ schwebte darin als unsichtbares Zentrum.

Ausgefeilt pointierte Dynamik

In seinen Schuhen zog der junge Zemlinsky durch harmonisches Neuland. Obschon noch hörbar dem „akademischen“ Stil, in der Rhythmik dem Vorbild verpflichtet, ist das Ergebnis beachtlich – ja, durch die in sich verschlungenen Modulationsprozesse fühlt man sich sporadisch gar an Zemlinskys Schüler, Arnold Schönberg, und dessen „Verklärte Nacht“ erinnert. Den nervösen, grazil-schmeicherlichen Spitzentanz verwandelte das Ensemble mit ausgefeilt pointierter Dynamik, so dass Übergänge ins subito piano quasi als „negativ“ geladene Sforzati psychologische Schauer entfachten.

Von zart bis markig schimmerte dieses Gemälde in brillanten Erdtönen. Durch die Besetzung hervorgehoben, war einerseits das „Cockpit“ zwischen den Mittelstimmen und Primgeiger Sebastian Schmidt aufgeteilt. Inmitten des wohl differenzierten Bratschenduos waltete Roland Glassl neben seinem Kollegen Andreas Willwohl mit deutlichen Akzenten als Impulsgeber. Zu der heiteren Polka-Atmosphäre des Finales erstaunten die vielen Details, etwa ein filigranes Duo der beiden Violinen Sebastian und Nanette Schmidt kurz vor der Schlusskadenz.

Überraschungsmoment der Komik

Von der überirdischen Klangkultur der Formation zeugte auch das nachfolgende Quintett g-Moll KV 516 von Wolfgang Amadeus Mozart. Bei diesem Monument handelt es sich nicht nur um das berühmteste Streichquintett schlechthin. Wie es heißt, soll Brahms Zemlinsky in der einzigen gemeinsamen Kompositionslektion, 1896, genau diese Partitur ans Herz gelegt haben. Das Timbre hüllte sich hier, dem Stil entsprechend, in wieder andere Farben. Schnörkellos resolut, engagiert aber nicht romantisierend, schritt diese Interpretation in gemäßigt-flottem Tempo voraus. Im Dienst der Struktur waren alle Ausdrucksmittel zum Drama verdichtet – wohl wissend, dass selbst das „tragische“ Vokabular in Mozarts Tonsprache aus dem Überraschungsmoment der Komik atmet.

Nach der Pause trat zwischen die Kontraste Zemlinsky und Mozart Antonín Dvoráks „Amerikanisches Quintett“ Es-Dur op. 97, entstanden 1893 in Spillville/Iowa, im Anschluss an das bekanntere „Amerikanische Streichquartett“. Von der eingängigen, oft pentatonischen Melodik abgesehen, hat der Meister hier durchaus mit seinem Formenkanon sowie mit seinen Mitteln experimentiert. Dabei hat er herrliche Solopassagen mit eingestreut – etwa im Trio des Scherzos für die 1. Viola (die hier Andreas Willwohl übernahm) und eine reizvolle Pizzicato-Begleitung der Unterstimmen, hernach im Variationssatz für die Violinen und Bernhard Schmidts Cello.

Auf das flinke Rondo mit seiner rasanten Stretta und frenetischen Applaus erklang als Zugabe das Menuett aus Mozarts C-Dur-Quintett KV 515 – dem „Castor“ zu KV 516’s „Pollux“