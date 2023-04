„Klassik trifft Neoklassik“ hat das „Mandelring Quartett“ das letzte Konzert seiner Neustadter Kammermusikreihe in der laufenden Saison überschrieben. In besonderer Erinnerung wird dieses Heimspiel im Saalbau den Geschwistern Sebastian, Nanette und Bernhard Schmidt sowie ihrem Bratscher Andreas Willwohl aber vielleicht auch deswegen bleiben, weil sie bei der Gelegenheit auch gleich noch den renommierten Kunstpreis der Mannheimer Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung überreicht bekommen.

Die Stiftung wurde 2007 von Berthold Roland, langjähriger Kunstreferent des Kultusministeriums in Mainz und offizieller Kunstberater von Bundeskanzler Helmut Kohl, und seiner Frau, der Rechtsanwältin Ike Roland, gegründet mit dem Ziel, Künstler und kulturelle Institutionen in Rheinland-Pfalz sowie herausragendes soziales Engagement deutschlandweit zu unterstützen. Der mit 5000 Euro dotierte Kunstpreis wird seit 2009 alljährlich verliehen. Träger waren bislang vor allem bildende Künstler wie Wolf Spitzer, Karlheinz Oswald, Gernot Rumpf, Lotte Reimers oder zuletzt 2022 der für seine kinetischen Objekte bekannte Bildhauer Hans-Michael Kissel aus Ladenburg. Aber auch Musiker zählten schon zu den Geehrten, so 2015 das Violinisten-Paar Alexia und Friedemann Eichhorn.

Der Preis wird dem „Mandelring Quartett“ nach dem Konzert überreicht. Davor hält der frühere Mainzer Kulturstaatssekretär Walter Schumacher die Laudatio. Das Programm dazwischen bietet je zwei Streichquartette von Joseph Haydn (h-Moll op. 33 Nr. 1, g-Moll op. 74 Nr. 3 „Reiterquartett“) und Sergej Prokofjew (Nr. 1, h-Moll op. 50, Nr. 2 F-Dur op. 92) – Klassik und Neoklassik eben.

Termin

„Klassik trifft Neoklassik“, Sonntag, 23. April, um 18 Uhr im Neustadter Saalbau. Karten unter www.hambachermusikfest.de oder 0651 97 90 777 (Ticket regional). Einführung mit Jörg Sebastian Schmidt um 17 Uhr.