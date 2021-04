Die Stadt Neustadt hat die zur Mandelblüte beschlossene Allgemeinverfügung vorzeitig aufgehoben. Ursprünglich sollte sie bis Sonntag gelten. Angesichts der Corona-Pandemie sollte mit der Allgemeinverfügung ein zu großes Besucheraufkommen rund um die Gimmeldinger Mandelmeile verhindert werden. Dies ist auch gelungen. Laut der Verfügung war es auswärtigen Besuchern nicht gestattet, an Wochenenden zu Besuch nach Gimmeldingen zu kommen. Nun schreibt die Stadt: „Eine Aufrechterhaltung der Allgemeinverfügung im Hinblick auf den derzeitigen Blütenstand wäre nicht mehr verhältnismäßig.“ Die Verantwortlichen sind derweil zufrieden mit dem Ergebnis: Tagestouristen hätten sich an die Spielregeln gehalten und seien vernünftig gewesen. Es sei unterm Strich zu „zu keinen größeren Vorkommnissen oder Gefahrenlagen im Sperrgebiet der Mandelblüte“ gekommen. Vereinzelt habe die Stadt zwar an einzelnen Tagen bei schönem Wetter einen Anstieg der Besucherzahlen registriert, doch speziell die Wochenenden seien „relativ ruhig“ verlaufen. Ab sofort dürfen Gäste wieder ohne Einschränkungen nach Gimmeldingen kommen. Doch speziell während der Mandelblüte ist der Ort ein Besuchermagnet.

