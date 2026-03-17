Margot Zimmermann war Mandelblütenkönigin – vor 70 Jahren. Als 15-Jährige musste sie sich mit sechs Bewerberinnen einer Wahl stellen. Auch sonst war vieles anders als heute.

„Ich war halt e Gimmeldinger Mädel“, sagt Margot Zimmermann. Trotzdem sei sie überrascht gewesen, als sie gefragt wurde, ob sie als Mandelblütenkönigin kandidieren möchte, erinnert sich die ehemalige Hoheit, die früher Margot Kiefer geheißen hat. Überrascht sei sie gewesen, weil ihre Familie keine Verbindung zum Weinbau hatte und sie in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist. „Mein Vater ist im Krieg gefallen, meine Mutter, mein Bruder und ich haben bei der Oma in einem kleinen Haus gewohnt“, erinnert sich die gebürtige Gimmeldingerin. Sie hat als Kind nicht davon geträumt, Prinzessin zu werden. „Ich habe davon geträumt, einen Vater zu haben“, erzählt Zimmermann.

Die Königinnen trugen noch kein Dirndl

Als 15-Jährige begann sie nach dem Hauptschulabschluss eine Lehre bei der Gimmeldinger Damenschneiderin Rita Hördt. „Die hat Wert darauf gelegt, dass ich gut angezogen bin“, erinnert sich Zimmermann noch genau. Sie habe wie die anderen Bewerberinnen zum Wahl- und Krönungsabend, der im April und nicht schon im Februar gewesen sei, ein schönes Kleid angehabt. „Dirndl haben die Mandelblütenköniginnen damals noch nicht getragen“, sagt die 85-Jährige.

Die Meerspinnhalle war 1956 noch nicht gebaut. „Die Krönungsveranstaltung war im Querbau des Gebäudes der früheren Gimmeldinger Winzergenossenschaft“, sagt die ehemalige Mandelblütenkönigin. Der Querbau sei für die Veranstaltung geschmückt gewesen und es seien viele Gimmeldinger da gewesen. Die damaligen Gimmeldinger Honoratioren Albert Christmann und Gustav Rossi seien für die Veranstaltung verantwortlich gewesen. Christmann habe den Kandidatinnen aufgeschrieben, was sie sagen sollten, und durch das Programm geführt. Unter anderem sei die Gimmeldinger Trachtengruppe aufgetreten.

Viel zu tun hatte die Mandelblütenkönigin nicht

„Wir haben uns vorgestellt, jede hatte eine Nummer und dann konnte das Publikum wählen“, blickt Zimmermann zurück. „Ich war stolz, dass ich als einfaches Mädel ohne Vater gewählt worden bin“, verrät sie. Schön sei es gewesen, als sie eine Krone aufgesetzt bekommen habe. Dass die nur aus Kupfer war, habe sie nicht gestört. Die kleine Rede, die sie dann hielt, habe Christmann vorbereitet gehabt. Eine Mandelblütenprinzessin habe es noch nicht gegeben.

Viel zu tun hatte die Mandelblütenkönigin damals nicht. Es seien noch nicht so viele Feste wie heute gefeiert worden und Weinprinzessinnen in den Dörfern gab es nicht. Deshalb sei sie auch nicht in andere Orte eingeladen worden, wie das heute üblich ist. Drei Termine hatte die Mandelblütenkönigin während ihrer einjährigen Amtszeit, und an die erinnert sich Margot Zimmermann gut. Einmal sei sie zu einem Ball im Tanzsaal einer Gimmeldinger Gaststätte eingeladen gewesen. Ihre Chefin habe ihr eigens ein Ballkleid genäht. Das trug sie auch bei ihren zwei weiteren Auftritten.

Auftritte hoch zu Pferd – obwohl sie nicht reiten konnte

In dem Ballkleid war Kiefer auf einem Pferd sitzend beim Neustadter Weinfestumzug dabei, begleitet von der Gimmeldinger Trachtengruppe. „Es war ein braver Ackergaul und mein Schulkamerad Herbert Staab hat ihn geführt, da hatte ich keine Angst“, erzählt Margot Zimmermann. „Ein bisschen ängstlich“ sei sie dagegen beim Umzug beim Landauer Federweißenfest gewesen, denn da habe sie ebenfalls im Ballkleid „auf einem richtigen Reitgaul“ gesessen. Reiten hätte sie gern gelernt, doch dafür habe das Geld nicht gereicht.

Als sie nach einem Jahr die Krone abgeben musste, habe Christmann wieder eine kleine Rede für sie geschrieben. Dass sie Mandelblütenkönigin gewesen war, habe in ihrem Leben keine Rolle gespielt. Zimmermann hat einen Mußbacher geheiratet, hat einige Jahre in Mußbach gelebt, ist dann mit ihrem Mann und den beiden Söhnen wieder nach Gimmeldingen gezogen.

Früher weniger Mandelblüten

Früher seien sie und ihr inzwischen verstorbener Mann immer zum Mandelblütenfest gegangen, später dann nicht mehr, da sei es „zu voll und zu viel Trubel“. Seit einigen Jahren besucht Margot Zimmermann die Veranstaltung zur Krönung der Mandelblütenhoheiten. Auch habe sie die jetzige Mandelblütenkönigin Maja Nett kennengelernt. „Das ist ein ganz liebes Mädchen“, sagt die 85-Jährige. Auch früher habe es Mandelbäume in Gimmeldingen gegeben, aber nicht so viele wie heute, und es seien auch weniger Besucher gekommen. „Ich freue mich, dass es heute so ist, wie es ist, das ist schon toll“, sagt Margot Zimmermann. Sie freue sich immer, wenn die Mandelbäume blühen. Da sie nicht mehr so gut laufen kann, ist ein Spaziergang entlang der Bäume nicht möglich. Doch auch in ihrem Garten blüht ein Mandelbaum.