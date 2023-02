Melanie Schmidt wird am Sonntag, 26. Februar, 16 Uhr, in der Meerspinnhalle zur neuen Mandelblütenkönigin des Neustadter Ortsteils Gimmeldingen gekrönt. Ihre Mandelblütenprinzessin wird Erva Satun sein. Gleichzeitig wird die aktuelle Königin Lina-Marie Keller die Krone abgeben. Die Besucher der Krönungsveranstaltung erwartet eine buntes Programm, wie die Veranstalter – der Verkehrs- und Verschönerungsverein und der Weinbauverein Gimmeldingen – versprechen. Neben Rück- und Ausblicken sorgen Musiker aus dem Weindorf für beschwingte Melodien, ergänzt durch Gimmeldinger Weine und Speisen bei freiem Eintritt. Bei der Gimmeldinger Mandelblüte 2023, der neuen Form des traditionellen Mandelblütenfests, werden die Hoheiten einen Mandelbaum in der Gimmeldinger Flur pflanzen und auch im Ort präsent sein. Wann die Gimmeldinger Mandelblüte 2023 gefeiert wird, entscheidet sich je nach Wetterlage kurzfristig.