In Gimmeldingen geht aktuell das zweite Wochenende des Mandelblütenfests zu Ende. Das erste große Pfälzer Weinfest im Jahr wurde erstmals auf zwei Wochenenden verteilt. Die Polizei zog auch für die zweite Auflage eine positive Bilanz: keine besonderen Vorkommnisse. Ortsvorsteherin Claudia Albrecht geht davon aus, dass es bei einem Doppeltermin bleiben wird. Allerdings war das Mandelblütenfest am Sonntag nicht die einzige Veranstaltung in Neustadt. Ebenfalls zum ersten Mal wurde zeitgleich ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet. Und auch das Neustadter Weindorf Mußbach lockte mit einem besonderen Angebot. Wie der Sonntag in und um Neustadt war, lesen Sie hier.