Das Gimmeldinger Mandelblütenfest bekommt in diesem Jahr ein neues Konzept. Ziel von Stadt Neustadt und Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH ist es vor allem, die Besuchermassen etwas zu entzerren. Daher wird die „Gimmeldinger Mandelblüte 20.23“ an zwei aufeinander folgenden Wochenenden gefeiert – vor der Corona-Zwangspause gab es immer nur ein Fest-Wochenende. Wie Stadt und TKS mitteilen, „sind die Planungen nahezu abgeschlossen. Wir warten nun auf die volle Blütenpracht, dann kann es endlich losgehen“. Ab Anfang März werden verschiedene Weingüter in Gimmeldingen als Straußwirtschaften ihre Türen öffnen und Gäste bewirten. Nun ist ebenfalls klar, dass sich an den beiden Fest-Wochenenden rund 20 Ausschankstellen beteiligen werden. Hinzu kommen über 20 Beschicker, die für ein kulinarisches Angebot sorgen werden. Außerdem geplant: Stände mit Kunsthandwerk und typisch pfälzischen Produkten sowie ein Kinderangebot. Die Festmeile erstreckt sich über die Neubergstraße, beginnend am König-Ludwig-Pavillon über die Peter-Koch-Straße und das Dorfzentrum in die Kurpfalzstraße. Neu in diesem Jahr: Am „Keschteplätzel“ wird es weitere Weinausschankstellen geben. Zu erreichen ist es über den Panorama-Wanderweg zwischen dem Mußbacher Bahnhof und dem Blumengeschäft Schupp.