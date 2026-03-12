Neustadt Mandelblütenfest: Diese Regeln gelten fürs Parken und für die Anreise

An den kommenden beiden Wochenenden wird das Gimmeldinger Mandelblütenfest gefeiert. Die Ausschankstellen sind bereits geöffnet und freuen sich bis 26. März auf Gäste. Die Stadt erwartet wieder mehrere zehntausend Besucher rund um die Mandelmeile und gibt daher Tipps für die Anreise, damit es im Neustadter Norden zu keinem Verkehrschaos kommt und die Festbesucher sich am Ende nicht über Knöllchen ärgern müssen, weil sie falsch geparkt haben. Generell empfiehlt die Stadt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ab dem Hauptbahnhof und ab dem Bahnhaltepunkt Süd verkehrt an den beiden Wochenenden ein Shuttlebus zum Festgelände in Gimmeldingen. Zudem wird ein Fußweg zur Mandelblüte ausgeschildert. Wer bis zum Bahnhaltepunkt Böbig fährt, kommt am besten zu Fuß über den gekennzeichneten Weg zum Festgelände. Nur einen kurzen Fußweg haben alle, die am Bahnhof Mußbach aussteigen. Über den Panorama-Weg oder die Kurpfalzstraße ist ab dort der Mandeltrubel erreichbar. Wer doch mit dem Auto kommt, soll die ausgewiesenen Parkbereiche ansteuern, betont die Stadt: entweder Gimmeldingen-Nord (Anfahrt über die L516 aus Richtung Deidesheim/Gebühr 8 Euro) oder Gimmeldingen-Süd (Anfahrt über die Autobahnanschlussstelle Neustadt-Nord und den AVG-Kreisel/Gebühr: 8 Euro). Außerdem können die Parkplätze in der Innenstadt (zum Beispiel Festwiese, Hauptbahnhof, Klemmhof) sowie der Parkplatz am Weinstraßenzentrum angesteuert werden. Ab dem Weinstraßenzentrum (bitte die Umleitung beachten wegen der Sperrung am Hornbach-Kreisel) und dem Hauptbahnhof kann an den beiden Wochenenden dann der Shuttlebus genutzt werden. In der Von-Geissel-Straße stehen laut Stadt Behindertenparkplätze zur Verfügung.

