Das Mandelblütenfest in Gimmeldingen ist für viele ein Pflichttermin. Dazu zählen auch die Kirchen. Wie sie entlang der Festmeile auf Gläubige zugehen möchten.

Die protestantische Kirchengemeinde Gimmeldingen beteiligt sich wie in den Vorjahren beim Mandelblütenfest, stellt sich aber neu auf. Pfarrer Thomas Klein betont: „Es bleibt dabei, dass wir den Gesamterlös spenden. Die Hälfte kommt dem Kulturzentrum Ayopayamanta in Bolivien zu Gute. Die andere Hälfte teilen sich die Tagesstätte für Wohnsitzlose Lichtblick und das Frauenhaus in Neustadt.“

Das neue Programm stellt Klein wie folgt vor: An beiden Mandelblütenfestwochenenden werden Besucher auf dem Kirchvorplatz in Gimmeldingen auf den Cocktailwagen der Kirchengemeinde stoßen. Als Signature-Cocktail wird „Mandelicious“ präsentiert. „Nach einer Rezeptur von einem Profi-Barmixer, vielfach geprüft von einer Fachkommission und von den Gimmeldinger Mandelblüten-Hoheiten empfohlen“, meint Pfarrer Klein zu diesem Angebot. Vor der Kirche gibt’s zudem wieder Wildschweinbratwurst vom Gimmeldinger Jäger Walter Hauck. Weitere Angebote wie Suppe, Woiknorze, Kuchen, Kaffee und Schokolade gibt es in Pfarrhof und Gemeindehaus.

Segnungen auf Wunsch

Am Samstag, 21. März, wird es von 11 bis 18 Uhr von Pfarrerin Diemut Meyer und dem Segensbüro der Evangelischen Kirche der Pfalz „Pop-Up-Segnungen“ am Segensherz auf dem Kirchplatz geben. „Der Segen ist kostenlos und offen für alle“, so Klein. Jugendreferentin Theresa Hey und ihr Team aus der Jugendzentrale Neustadt bauen ein Erzählzelt mitten in die Laurentiuskirche. Am 21. März wird Theresa Hey ab 12 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Geschichte erzählen. Darüber hinaus finden Kinder in der Kirche Spiel- und Bastelangebote. An beiden Sonntagen gibt es in der Laurentiuskirche Gottesdienste im Zeichen der Mandelblüte: Am 15. März, 9.30 Uhr, predigt Pfarrer Thomas Klein. Es spielt der Posaunenchor. Am 22. März, 10 Uhr, wird Pfarrerin Mechthild Werner die Festpredigt halten. Die Kirchengemeinde will zudem für Livemusik im Pfarrhof sorgen: Am Sonntag, 15. März, spielt von 14 bis 18 Uhr Haardt von Gold – eventuell auch am 22. März.

Auch die katholische Kirche kommt zum Mandelblütenfest. Das Bistum Speyer bietet an beiden Festwochenenden von 11 bis 19 Uhr die Veranstaltung „Frei-Raum“ rund um die Nikolauskapelle (Loblocher Straße) an. „Inmitten des fröhlichen und umtriebigen Weinfestes wollen wir einen Ort zum Verweilen anbieten“, beschreibt Monika Kreiner, Referentin im Bistum Speyer, die Idee. Im Garten der Nikolauskapelle finden Familien und Gäste einen etwas ruhigeren Platz zum Ausruhen und Durchatmen. Zu kaufen gebe es nichts, dafür „ein kostenloses Ruheplätzchen in der Kapelle und nach Wunsch einen stärkenden Segenszuspruch“, so Kreiner. Das offene Angebot richte sich an alle Gäste, die einfach nur einen Moment die Beine ausruhen lassen möchten oder eben auch bewusst einmal „mit jemandem von der Kirche“ ins Gespräch kommen wollen. Willkommen seien aber auch Familien mit ihren Kindern, wenn sie einen Platz zum Wickeln und Stillen oder zum Spielen und Picknicken suchen.