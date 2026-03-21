Die Wetteraussichten fürs zweite Mandelblütenfest sind in Ordnung. Beste Voraussetzungen also für ein tolles Finale auf der Gimmeldinger Festmeile.

Alle Jahre wieder ... bricht in der Region das Mandelblütenfieber aus, wenn an einem der Bäume auch nur eine zartrosa Blüte entdeckt wird. Welch Überraschung. So ist es jedes Jahr – und je nach Baumsorte wird’s früher oder später bunt. Die Gimmeldinger kennen das. Kaum sehen die Menschen rosa, wollen sie in den Neustadter Norden und auf der Mandelmeile schlendern, genießen und feiern.

Die Gimmeldinger sind gewissermaßen die Rosa-Pioniere in der Pfalz. Da der Ansturm aufs Fest-Original immer größer wurde, reagierten die Organisatoren mit der Ausweitung auf zwei Wochenenden. Inzwischen gibt’s noch mehr frühe Mandelfestgenüsse in der Region: Bad Dürkheim und Edenkoben. In Gimmeldingen hat man trotzdem keine Angst, dass man an Attraktivität einbüßen könnte. Das belegen die viele Gäste, die dem widrigen Wetter vergangenes Wochenende trotzten und fröhlich das Mandelblütenfest feierten. Dass die Nachbarn im Norden und Süden schon vorher – bei für die Jahreszeit ungewöhnlichem Traumwetter – feiern konnten, stört die Gimmeldinger nicht. Denn sie wollen ja die „Vollblüte“ feiern – das hat Ortsvorsteher Jens Wacker bei der Eröffnung noch einmal betont. Das sind klare Ansagen – Wetter hin, Wetter her. Ganz im Sinne des FC Bayern und seiner „Mia san mia“-Haltung. Den Fußball-Rekordmeister bringt so leicht ja auch nichts aus der Ruhe, er glaubt an seine Stärke.

Klare Regeln von der Stadt

Die Einstellung tut gut (muss man auch als FCK-Fan einräumen), sonst wäre die Nervosität ja noch größer und kaum noch auszuhalten. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Nach dem langen Winter wollen die Menschen raus und eine schöne Zeit haben. Jedes Fest wird seine Fans haben. Dem Klassiker-Status tut das keinen Abbruch: Das gilt fürs Mandelblütenfest wie für den Wurstmarkt oder Weinlesefest/Winzerfestumzug.

In diesem Sinn kann man davon ausgehen, dass alle Anbieter in Gimmeldingen mit guter Laune ins zweite Wochenende starten. Die Wettervorhersagen sind besser, was den Zustrom bestimmt verstärken wird. Das wird die allermeisten freuen. Zumindest jene, die sich an die städtischen Spielregeln halten. Denn zur Mandelblüte-Freude gehört leider auch der Knöllchen-Ärger. Die Stadt kommuniziert ihre Regeln klar – ebenso, dass sie konsequent und stringent kontrolliert. Das Argument sticht, auch wenn Einzelfälle für die Betroffenen schmerzhaft sind. Das Zusammenspiel aus Beschilderung der Parkplätze und Shuttle-Angebot passt insgesamt. Da sollte jeder einen „erlaubten“ Stellplatz finden und dann in Ruhe das Fest genießen. Die Knöllchen kosten ab 55 Euro aufwärts, da sind die acht Euro Stellplatzgebühr im Vergleich doch fast geschenkt. Lieber nicht zocken, dann macht das Fest mehr Spaß.

Ach ja: Wer es am Wochenende nicht schafft oder Angst vor dem Trubel hat, die Ausschankstellen sind noch bis 26. März geöffnet. Die zeitliche Ausdehnung zeigt, dass auch der Klassiker flexibel bleibt und mit Neuerungen seinen Teil dazu beiträgt, dass die Menschen immer wieder gern zur Gimmeldinger Mandelblüte kommen. In diesem Sinn: viel Spaß und auf ein Neues 2027!!