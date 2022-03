Während es am Samstag noch relativ ruhig war rund um die Mandelmeile im Neustadter Ortsteil Gimmeldingen, hat es am Sonntag bereits mehr Besucher zu den rosa Blüten gezogen. Auch bei der Krönung der Mandelblütenkönigin Lina-Marie Keller am Sonntag hielt sich Anzahl der Gäste noch in Grenzen, auch wenn der Kirchplatz gut gefüllt war. Seit vergangenem Wochenende haben die Winzerhöfe des Ortes wieder geöffnet. Ausschankstellen in der Feldflur gibt es indes nicht – zum Leidwesen vor allem der Vereine, die das dritte Jahr in Folge finanzielle Verluste einfahren. Denn das Mandelblütenfest musste bereits zum dritten Mal pandemiebedingt abgesagt werden.

Anders als 2021 gibt es keine Allgemeinverfügung der Stadt Neustadt, wonach die Mandelmeile zur Sperrzone für auswärtige Besucher wird. Dennoch hat die Stadt einen Stufenplan erarbeitet, um flexibel auf mögliche Anstürme von Schaulustigen reagieren zu können. Welche Regeln entlang der Mandelmeile gelten, darüber informiert die Stadt unter www.neustadt.eu/mandelblüte. Derweil hat ein Unbekannter 25 Kubikmeter Stallmist dort abgeladen, wo sonst während des Mandelblütenfestes ein Getränkestand steht.

