Da die Corona-Beschränkungen aufgehoben worden sind, kann in Gimmeldingen wieder die Mandelblüte gefeiert werden. Allerdings nach der zweijährigen Zwangspause mit einem neuen Konzept. Nach Angaben der Stadt Neustadt integriert man die Gimmeldinger Aktionen zum einen in den Begriff „Pfälzer Mandelwochen“. Unter dieser Dachmarke werden bereits Aktionen rund um die Mandelblüte an der Weinstraße zusammengeführt. Die Stadt präzisiert: „Mit diesem Angebot sollen die zu erwartenden zahlreichen Besucher animiert werden, sich nicht nur an einem Festwochenende, sondern über mehrere Wochen an der rosafarbenen Blütenpracht zu erfreuen. An zwei aufeinander folgenden Wochenenden wird zudem zum anderen im Weindorf die ,Gimmeldinger Mandelblüte 20.23’ gefeiert.“

Weingüter öffnen Anfang März

Ab Anfang März werden verschiedene Weingüter in Gimmeldingen als Straußwirtschaften ihre Türen öffnen und Gäste bewirten, kündigt Martin Franck, Geschäftsführer der Neustadter Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH, an. „Bei der Gimmeldinger Mandelblüte 20.23, welche an zwei aufeinander folgenden Wochenenden innerhalb des Zeitraum der Pfälzer Mandelwochen stattfinden, wird das Angebot durch zusätzliche Ausschankstellen unter anderem auf den Feldwegen ergänzt“, ergänzt Franck. Das Konzept solle dabei helfen, die Besuchermassen, die in den Jahren vor Corona in Gimmeldingen auch zu Problemen und Überlastung geführt hatten, zu entzerren. Über die genauen Termine muss noch beraten werden: „Wenn sich die Blüte ankündigt, treffen sich Mandelblütenexperten und Organisatoren, um den genauen Zeitraum der Gimmeldinger Mandelblüte 20.23 festzulegen“, kündigt die Stadt an. Sie will über das Fest und die Aktionen unter www.neustadt.eu/mandelblüte informieren.