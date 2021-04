Die Mandelmeile in Gimmeldingen darf wieder ohne Einschränkungen besucht werden. Das hat die Stadtverwaltung beschlossen. Grund für den Beschluss: Der aktuelle Blütenstand rechtfertige die Allgemeinverfügung nicht mehr. Derweil gibt es viel Lob für die Bürger.

Per Allgemeinverfügung hat die Stadt seit 5. März dafür gesorgt, dass die Mandelmeile rund um Gimmeldingen nicht wie im Frühjahr 2020 zum Treffpunkt von Besuchermassen wird. Und vor allem, dass damit nicht wie vor einem Jahr zu Beginn der Pandemie die Corona-Kontaktbeschränkungen ins Leere laufen. Daher gab’s wieder die Festabsage und zudem nun per Allgemeinverfügung die Spielregel, dass an Wochenenden und Feiertagen nur Neustadter die blühenden Mandelbäume bestaunen dürfen, nicht aber Tagestouristen von außerhalb.

Eigentlich sollte das Besuchsverbot noch bis Sonntag gelten. Doch nun hat die Stadt die Beschränkung vorzeitig aufgehoben: „Eine Aufrechterhaltung der Allgemeinverfügung im Hinblick auf den derzeitigen Blütenstand wäre nicht mehr verhältnismäßig.“ Damit dürfen gerne wieder Gäste zu jedem Zeitpunkt nach Gimmeldingen kommen – sofern sie das auch ohne Mandelblüte tun möchten, die ja der große Besuchermagnet ist.

„Keine Vorkommnisse“

Für die Verantwortlichen von Stadt, Polizei, Technischem Hilfswerk (THW) und Feuerwehr zählt beim Blick zurück vor allem eins: Sie sind zufrieden mit dem Ergebnis der Allgemeinverfügung. Tagestouristen hätten sich an die Spielregeln gehalten und seien vernünftig gewesen. Es sei unterm Strich zu „zu keinen größeren Vorkommnissen oder Gefahrenlagen im Sperrgebiet der Mandelblüte“ gekommen. Vereinzelt habe die Stadt zwar an einzelnen Tagen bei schönem Wetter einen Anstieg der Besucherzahlen registriert, doch speziell die Wochenenden seien „relativ ruhig“ verlaufen.

Einige Einsätze und Verstöße gab es trotzdem. Aus Sicht der Verantwortlichen halten sich die Fälle aber in Grenzen. So hat die Stadt in den vergangenen Wochen 200 Falschparker in Feldwegen erwischt sowie in zehn Fällen Verstöße gegen das Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit festgestellt. Zwölfmal hätten sich Besucher nicht an die Corona-Kontaktbeschränkungen gehalten. Ferner gab es 27 Verfahren, weil gegen das Aufenthaltsverbot verstoßen wurde.

Gute Zusammenarbeit

Die Stadt lobt unterm Strich in ihrer Mitteilung „die Vernunft der Bürger“. Wichtig seien die regelmäßigen Kontrollen am Ortseingang gewesen: So hätten Besucher schon frühzeitig an den Absperrungen informiert und zurückgeschickt werden können.

Richard Nickodemus vom THW lobt die Zusammenarbeit der Organisationen: „Sie war gut bis sehr gut.“ Neustadts Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Stefan Klein bekräftigt diese Einschätzung. Er ergänzt: „Ein großes Lob geht an die meist verständnisvolle Bevölkerung.“ Katja Weickert, Leiterin der Polizeiinspektion, unterstreicht das kluge gemeinsame Konzept. Es habe nur „vereinzelt“ uneinsichtige Mandelblüten-Besucher gegeben.

Alle hoffen auf 2022

Auch Gimmeldingens Ortsvorsteherin Claudia Albrecht (CDU) zieht ein positives Fazit. Es sei bei allen Regeln vor allem um die Gesundheit der Anwohner und Gäste gegangen. „Wir Gimmeldinger sind froh, dass wir in diesem Jahr diese Maßnahmen ergriffen haben“, so Albrecht. Sie räumt aber ein, dass allen im Ort, der ja vom Tourismus und Weinbau lebe, schwergefallen sei, „den Gästen sagen zu müssen, dass sie zu Hause bleiben müssen“. Aber unterm Strich stehe der Erfolg in Sachen Gesundheitsschutz für die Bevölkerung. Und daher richtet Albrecht nun den Blick voraus: „Wir freuen uns schon auf das kommende Jahr, in dem wir hoffentlich alle wieder zusammen das Mandelblütenfest feiern können.“

Ergänzend zur Aufhebung der Allgemeinverfügung betont die Stadtverwaltung, dass alle Regeln der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes weiterhin gültig bleiben. Dies betrifft etwa die Kontaktbeschränkungen und das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Polizei und Ordnungsamt werden daher auch in nächster Zeit noch kontrollieren. Denn keiner möchte, dass es nun zu einem verspäteten Ansturm auf die Mandelmeile kommt. Wer dort aber in Ruhe mit der Familie spazieren möchte, kann dies tun – auch dann, wenn er nur am Wochenende Zeit hat und nicht in Neustadt wohnt.