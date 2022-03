Die Gimmeldinger Gästeführer laden vom 9. März bis zum 2. April jeweils mittwochs und samstags ab 15 Uhr zur Führung „Zu den schönsten blühenden Mandelbäumen“ ein. Die kleine Wanderung soll etwa eineinhalb bis zwei Stunden dauern. Treffpunkt ist der Gimmeldinger Kirchplatz. Von dort aus geht es durch das Weindorf zum Mandellehrpfad. Während der Tour erfahren die Gäste Wissenswertes über die Mandel und die blühenden Mandelbäume. Bei einem Glas Riesling oder Traubensaft am König-Ludwig-Pavillon kommen auch der König und seine Lola Montez zur Sprache, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0151 44534147 erforderlich. Für die Teilnehmer gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Das Mandelblütenfest ist erneut abgesagt worden. Aber in diesem Jahr sind wieder Besuche und kleine Aktionen möglich.