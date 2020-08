Erneut gibt es einen Fall von Baumfrevel in der Region: Vermutlich am vergangenen Wochenende wurden in Maikammer bei der Sitzgruppe auf dem Heiligenberg Bäume beschädigt.

Diesmal traf es nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer zwei junge Mandelbäume. Der eine wurde komplett abgesägt, der andere angesägt und damit ebenfalls irreparabel beschädigt. Der Baumfrevel wurde am Montag festgestellt.

Beobachtungen und Hinweise zu diesen Taten können unter Telefon 06321/589918 beim Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung oder an die E-Mail Adresse poststelle@vg-maikammer.de mitgeteilt werden. Sollten der oder die Verursacher festgestellt werden, so die Verwaltung, wird ein Ordnungswidrigkeitsverfahren bei den zuständigen Behörden eingeleitet.