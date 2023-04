Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ausstellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz“ im Historischen Museum in Speyer ist gerade bis November 2022 verlängert worden. Einer, der sich an seine eigene Militärzeit in Neustadt noch gut erinnert, ist Joël Forthoffer. Im Gespräch mit Holger Pöschl erzählt er von einem Jahr, auf das er damals gerne verzichtet hätte.

Monsieur Forthoffer, Sie waren 1979/80 ein Jahr als französischer Soldat in Neustadt stationiert. Was haben Sie empfunden, als Sie seinerzeit erfuhren, dass Sie nach Deutschland abkommandiert werden?