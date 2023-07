Um Abwechslung in den Alltag älterer oder alleinlebender Menschen zu bringen, starten die Malteser in Neustadt einen ehrenamtlichen Besuchs-und Begleitdienst mit und ohne Hund. „Es braucht nicht viel“, sagt Anette Langhauser, Leiterin des neuen Nachbarschaftsbüros für Neustadt, „ein offenes Ohr, ein gemeinsamer Spaziergang oder eine Tasse Kaffee: Gemeinsam ist man weniger allein.“ Wer älteren Menschen neuen Lebensmut schenken möchte, kann sich am Donnerstag, 13. Juli, um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus der Malteser, Von-Hartmann-Straße 11, über die Arbeit informieren. Jeder Interessierte erhält laut Langhauser eine Grundausbildung samt Erste-Hilfe-Kurs, begleitete Erstgespräche, Versicherungsschutz, regelmäßige Begleitung und Austausch der Einsätze sowie Fortbildungen.

Für den Besuchsdienst mit Hund kommt zusätzlich eine Tandem-Ausbildung von Vierbeiner und Mensch mit einer Hundetrainerin hinzu, die im September startet. Die Ausbildungskosten tragen die Malteser mit einem Eigenanteil.

Die Veranstalter bitten, am Infoabend ohne Hundebegleitung teilzunehmen. Kontakt per E-Mail an anette.langhauser@malteser.org oder unter Telefon 0152 52156331.