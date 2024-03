Nach drei Monaten Ausbildung haben alle Interessierten mit ihren Hunden die Prüfung für den Begleit- und Besuchsdienst der Malteser bestanden. Künftig werden die Hundehalter und ihre Vierbeiner Freude in soziale Einrichtungen in Neustadt und Umgebung bringen, aber auch Einzel- und Hausbesuche anbieten.

Insgesamt zehn Unterrichtseinheiten mit Theorie und Praxis haben Mensch und Hund in Kooperation mit Annette Buban-Waibel und ihrer Hundeschule „Freche Hummel“ absolviert, um beispielsweise Füttermöglichkeiten zur Mobilisierung, rechtliche Fragen oder den Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln zu lernen. Das Ziel: Mit einem Besuch als Zweierteam alten oder einsamen Menschen für ein paar Minuten Lebensfreude schenken. „Die Teams im neuen Hundebesuchsdienst Neustadt haben alle die Prüfung erfolgreich bestanden. Auch alle Teilnehmer aus Hatzenbühl“, teilt Anette Langhauser, die mit ihrer Hündin Estella den Malteserdienst in Neustadt im Paul-Gerhard-Haus begonnen hat, freudig mit. Nun laufen ihr zufolge die Einsätze an.

Nicht jeder Vierbeiner kommt für die Aufgabe infrage, denn ein Besuchshund muss nervenstark, kooperativ und offen im Kontakt mit Menschen sein – und natürlich gehorsam. Für die acht Hatzenbühler und neun Neustadter Mensch-Hund-Teams kein Problem: „Paula und Sabine Schanne haben schon einen festen Job im Seniorenheim Rebental in Haßloch“, erzählt Langhauser, „die anderen üben noch ein wenig mit mir zusammen im Neustadter Paul-Gerhard-Haus.“ Wie oft sich ein Team aus Mensch und Hund mit Besuchen engagiert, sei jedem selbst überlassen, betont Langhauser.

Auch Hausbesuche möglich

Weitere Kooperationen bestehen bereits mit dem Theodor-Friedrich-Haus (Haßloch), dem Altenheim Haardtblick sowie der Bürgerecke und dem Mehrgenerationenhaus. In Kürze soll auch das Caritas Altenzentrum Bürgerstift in Deidesheim dazukommen. „Einzelne Senioren besuchen wir zu Hause“, sagt Langhauser. Außerdem sind die Begleithunde beim Seniorentreff im Stadtteiltreff Böbig dabei, der jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat stattfindet, und treten auch als Team bei Veranstaltungen auf. Für die Hambacher Höhe sind Aktionen im Pfarrheim St. Pius geplant. Privatpersonen sowie Einrichtungsleitungen können den Besuchsdienst bei Langhauser unter Telefon 0152 52156331 oder per E-Mail an anette.langhauser@malteser.org anfragen.

Wer mit seinem Hund beim Besuchsdienst mitmachen will, kann sich schon jetzt für den nächsten Ausbildungszyklus, der im Herbst startet, bei Langhauser anmelden. Voraussetzungen: Der Hund muss einen Grundgehorsam aufweisen, entwurmt und geimpft sein und einen Gesundheitstest beim Tierarzt absolvieren. Herrchen oder Frauchen müssen ein Führungszeugnis vorlegen. Und auch nach der absolvierten Abschlussprüfung steht alle zwei Jahre eine Nachprüfung an, um nachzuweisen, dass Hund und Mensch weiter für das Ehrenamt geeignet sind.

