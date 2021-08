Malermeister Philipp Rocker ist auf Expansionskurs. Er erweitert seinen Handwerksbetrieb in Neustadt um die Sparte Gerüstbau. Dafür hat er zwei Gerüstbaumeister eingestellt, die seit März ohne Arbeit waren. Für 2021 plant er ein Mammutprojekt.

Der 31-jährige Philipp Rocker führt den gleichnamigen Maler- und Stuckateurbetrieb in der dritten Generation. Weil sein Vater Jürgen erkrankte, übernahm der Junior bereits 2013 die Geschäftsführung. Im kommenden Jahr wird dann ordentlich „gerockt“. Denn in der Europastraße entsteht ein neues Geschäftsgebäude mit großer Lagerhalle. Derzeit belegt Rocker in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt eine Fläche von 4000 Quadratmetern mit einer 450 Quadratmeter großen Halle und einem kleineren Bürogebäude. Nach dem Umzug stehen ihm ein fast doppelt so großes Gelände und eine Halle mit 2000 Quadratmetern zur Verfügung. Der neue Lagerraum muss sein.

Darüber hinaus hat Rocker im Oktober zwei Gerüstbauer eingestellt. Er übernahm die bis dato arbeitslosen Mitarbeiter der Firma Veth, die im März ihren Betrieb eingestellt hat, und stockte damit auf drei Meister auf. Mit dem 49-jährigen Gerüstbaumeister Adrian Tomoiaga versteht sich Rocker bestens. „Tomoiaga ist in Neustadt bekannt für seine gute Arbeit. Er ist technischer Leiter unserer neuen Sparte.“

Eine Million Euro investiert

Er habe in moderne, „sicherheitstechnisch hervorragende neue Gerüstelemente“ eine Million Euro investiert, erklärt Rocker. Durch neue Sicherheitsvorschriften werde der Gerüstbau aktuell revolutioniert. Die alten Gerüste umzufunktionieren, sei unrentabel. Rocker setzt auf das „Peri-System“: Das Material ist überwiegend aus Aluminium, die Geländer werden bereits am Boden zusammengesetzt und dann am Gebäude befestigt. Rocker: „Das entlastet die Mitarbeiter und ist wesentlich sicherer. Die Sicherheit meiner Handwerker steht an erster Stelle.“

Durch den Gerüstbau im eigenen Malerbetrieb muss Rocker Termine nicht mehr umständlich koordinieren. Und so kann er schneller die Aufträge abarbeiten, für den Kunden kommt alles aus einer Hand. Die Corona-Krise, die andere Branchen schwer beutelt, ist für den Handwerksbetrieb mit 30 Mitarbeitern kein Problem. Rocker: „Die Leute können ihr Geld nicht für Urlaube ausgeben, sie wollen es sich aber zu Hause schön machen.“

Mehr Sanierungen als Neubauten

Der 31-Jährige beschäftigt sich überwiegend mit Gebäudesanierungen und weniger mit Neubauten. Renovierungen seien sehr spannend, so Rocker. Oft müsse der Denkmalschutz eingeplant werden, schräge Wände müssten zu geraden Wänden werden. Die Herausforderungen seien daher groß. Rocker erzählt von einem großen Einfamilienhaus, das zu einem Drei-Parteien-Haus umgestaltet wurde.

Dabei spielen die Vorgaben des Brandschutzes eine immer größere Rolle. Im Trend seien momentan fugenlose Badezimmer: Statt Fliesen gibt es eine wasserabweisende Spachtelmasse im Loftstil. So kann sich kein Dreck festsetzen, „alles ist aus einem Guss“, so Rocker.

Im Schnitt betreut der Malermeister zehn Baustellen gleichzeitig. Seine Aufgaben sind die Koordination sowie Gespräche mit Kunden und Architekten. Rocker ist überzeugt, dass Handwerk ein „Personengeschäft“ ist, die Vertrauensbasis zwischen den Parteien und die Qualität seien wichtiger als der Preis. Derweil wächst sein Unternehmen weiter: Für das kommende Frühjahr sucht er zwei weitere Gerüstbauer.