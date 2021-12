Die Abteilung Jugendsozialarbeit organisiert für Kinder ab sechs Jahren im Mehrgenerationenhaus ein Malangebot: Dabei werden kleine Wichteltürchen gestaltet, damit Wichteln und Feen zu Weihnachten besser in die Häuser kommen können. Das Malangebot findet an den Samstagen 4. und 11. Dezember von 9.30 bis 13.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Angesprochen werden damit vor allem Kinder ab sechs Jahre; jüngere Kinder dürfen teilnehmen, wenn sie eine Begleitperson mitbringen. Wenn alles fertig gestaltet ist, laufen die Kinder durch die Stadt und fragen in Geschäften, ob sie eine Wichteltür möchten. Wer mag, darf sein Türchen aber auch mit nach Hause nehmen. Die Kosten betragen fünf Euro pro Türchen. Anmeldungen unter Telefon 06321 8551526. Es gibt ein Hygienekonzept. Trotzdem kann laut Stadt eine Verschärfung der Corona-Situation noch zur Absage führen.