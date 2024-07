Mitte Oktober erscheint das Kinderbuch „Juna und der Backpinsel“ der Neustadter Autorin Swea Münch im Buchhandel. Es geht in dem Buch um die Kraft der Fantasie. Da Kinder die besten Ideen haben, dürfen sie einzelne Szenen nach verschiedenen Vorlagen illustrieren. Noch bis 31. August läuft die Aktion.

Es ist das zweite Kinderbuch der Neustadter Autorin und „Holistic Life Coach“ Swea Münch. In ihrem Erstlingswerk „Ein Bündel voller Liebe“ ging es um das Thema Adoption. Sie ist selbst Mutter eines leiblichen und eines Adoptivkindes. Das Buch soll helfen, mit Kindern über das Thema ins Gespräch zu kommen. Dazu führt die Autorin beispielsweise den Begriff „Glückskinder“ für die adoptierten, „Bauchkinder“ für die leiblichen Kinder ein, was den Einstieg erleichtern soll.

In ihrem zweiten Buch „Juna und der Backpinsel“ geht es um die Kraft der Fantasie und den Mut an sich selbst und seine Träume zu glauben. Die Kinder sollen dazu ermutigt werden, ihre Wünsche und Emotionen ausdrücken zu dürfen und ihnen zu folgen.

Im Garten der essbaren Blüten

Die Geschichte handelt von Juna, die mit ihrem Freund „Backpinsel“ durch eine imaginäre Tür in die Welt der Fantasie eintritt und dann in den „Gärten der essbaren Blüten“ auf besondere Wesen trifft. Für die einzelnen Szenen und Begegnungen hat die Grafikerin Nadja Hossak je eine Malvorlage gestaltet, die den Kindern den Teil der Geschichte beschreibt, die sie illustrieren sollen. Sie werden zudem sprachlich motiviert, Teile der Grafik mit Bunt- oder Filzstiften zu gestalten. Jedes Kind kann teilnehmen, es geht darum, seiner Fantasie Ausdruck zu verleihen, nicht um „Leistung“. Einzige Voraussetzung ist, dass die Eltern die Einverständniserklärung unterschreiben, die das Rechtliche klärt, sodass die Bilder auch im Buch veröffentlicht werden dürfen.

Als Gewinn erhalten die Kinder, deren Zeichnungen im Buch erscheinen, ein signiertes gedrucktes Buchexemplar, einen hochwertigen Silikonbackpinsel, essbare Blüten und essbaren Goldglitter, passend zur Geschichte. Damit können sie den im Buch beschriebenen Kuchen nach Rezept nachbacken.

Umgang mit Gefühlen lernen

Swea Münch liegt das Thema frühkindliche Bildung am Herzen. Als Coach mache sie die Erfahrung, dass viele Probleme im Erwachsenenalter ihre Ursache in der Kindheit haben. Viele Menschen trauen sich nicht, zu ihren Träumen und Emotionen zu stehen. Ihnen wurde abgewöhnt, an sich selbst zu glauben, neugierig zu sein, ihren Gefühlen zu vertrauen. Doch nur wer mit seinen Gefühlen umgehen könne, könne sie als hilfreichen Hinweis nutzen, und müsse nicht andere schlecht machen, um sich selbst besser zu fühlen. Auch richte sich oft die Wut mancher Schüler nicht gegen den Lehrer, sondern habe eine tieferliegende Ursache, die man im Gespräch herausfinden könne.

Swea Münch ist bereit, Einblicke in ihre Coachingarbeit für Schulen und soziale Einrichtungen zu ermöglichen. Gerne würde sie auch nach dem Vorbild der „Kinderklinikkonzerte“ einzelne Einrichtungen besuchen, aus ihrem Werk vorlesen und mit den Kindern über deren Visionen und Träume sprechen, sodass diese ihre Fähigkeiten erkennen und sinnvoll selbst gesetzte Ziele verfolgen können. Für solche Gespräche enthält das Buch einen speziellen Leitfaden. Außerdem führt ein QR-Code zu einem Video mit einer geführten Meditation zum Thema.

Svea Münch hat Filmwissenschaften, Germanistik und Amerikanistik studiert, bereits als Jugendliche Kindern Tanzunterricht gegeben, als Journalistin für mehrere Fernsehanstalten gearbeitet, war für Firmen im Bereich PR tätig. Aktuell ist sie selbstständig als Autorin und „Holistic Life Coach“. Das Thema Emotionen interessiert sie besonders, seitdem sie im Rahmen eines Projektes mit dem „Zentrum für Neurowissenschaften“ in Ulm in Kontakt kam. Sie findet es spannend, wie Emotionen den Körper beeinflussen und umgekehrt. Stolz führe beispielsweise zu einem Testosteronausstoß, Dankbarkeit erhöhe die Oxytocinwerte, das Bindungshormon. Jeder kann sich so sein Wohlfühlhormoncocktail selbst zusammenstellen.

INFO

lautgefuehlt.de/projekte, dort gibt’s auch die Malvorlagen. Das Buch ist voraussichtlich Mitte Oktober im Buchhandel erhältlich, Ein Euro pro verkauftem Buch geht als Spende an den Verein Kinderklinikkonzerte.