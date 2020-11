Der TuS Haardt will seine Kinder und Jugendlichen auch während der erneuten coronabedingten Zwangspause bei Laune und vor allem aktiv halten.

„Um die sportfreie Zeit für Euch etwas zu gestalten, wollen wir einen Mal- und Geschichtenwettbewerb veranstalten“, kündigt Ingrid Schmidt, stellvertretende Vereinsvorsitzende und Übungsleiterin des TuS Haardt, an. So bittet der Verein Jungen und Mädchen darum, ihm selbst gemalte Bilder und selbst geschriebene Geschichten zuzuschicken. Schmidt hat eine Bitte: „Ihr solltet darin eine Situation möglichst einer Übungsstunde aus der Coronazeit festhalten.“ Jeder Einsender bekomme dafür ein kleines Geschenk vom TuS Haardt. Die Bilder und Geschichten will der TuS Haardt in seinen Schaukästen dann an der vereinseigenen Turnhalle aushängen.

Einsendeschluss ist am Nikolaustag, am Sonntag, 6. Dezember. Bilder und Geschichten können die Jungen und Mädchen in den Briefkasten von Ingrid Schmidt in der Haardter Straße 19 einwerfen. „Adressiert euer Kunstwerk bitte an den TuS Haardt und verseht es mit eurem Namen und eurer Adresse“, informiert Ingrid Schmidt. „Bei Gemälden wäre eine kurze Erklärung der dargestellten Situation schön“, ergänzt sie.

Nun ist der TuS-Vorstand gespannt auf die Einsendungen. „Und Ihr dürft gespannt auf Eure Überraschungen sein“, motiviert die stellvertretende Vereinsvorsitzende den Nachwuchs im Verein zum Mitmachen.