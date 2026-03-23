Tod und Zerstörung im Nahen Osten. Hier nur Sorgen wegen hoher Öl- und Spritpreise? Wie reagieren die Leute wirklich? Ein Heizölhändler und ein Tankstellen-Pächter berichten.

Ein Nachmittag Mitte März. Wird es kühl, wird man heizen müssen? Walter Fußer schaut ziemlich gleichzeitig auf drei Bildschirme auf seinem Schreibtisch. Als er in der Ölbranche anfing, vor 40 Jahren, steckten Computer noch in ihren Kinderschuhen. In Echtzeit sieht er heute, Geschäftsführer des Neustadter Unternehmens „Arnold – Kraft- und Schmierstoffe - Heizöl“, was der Ölmarkt so treibt. Und was er an jenem 28. Februar trieb, als der jüngste Nahostkrieg begann. Fußer sieht auch, was seine Kunden getan haben unmittelbar nach dem 28. Februar. Frage: „Gab es Panikkäufe?“ „Es war schon extrem hektisch“ antwortet er ruhig. „Es gibt bestimmte Kunden, die in solchen Situationen immer gleich reagieren, indem sie sofort bestellen.“

„Solche Situationen“, das waren in jüngerer Vergangenheit auch der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 und 2008 die Lehman-Pleite in den USA, die eine weltweite Wirtschaftskrise auslöste. Fußer bleibt gelassen. Nein, Panikkäufe hätten ihn bislang nie in Lieferprobleme gestürzt, betont er. Frage: Was ist mit den Preisen? Vor dem Kriegsbeginn habe der Verbraucher 95 Cent inklusive Mehrwertsteuer für den Liter Heizöl bezahlt, bei Abnahme von 3000 Litern. „Das ging dann rauf bis 1,50 Euro, derzeit scheint es sich bei 1,35 Euro einzupendeln.“

„Die Nachfrage ist nahezu null“

In eineinhalb Stunden Gespräch klingelt bei Fußer nur ein einziges Mal das Telefon. Es ist ein Lieferant, der fragt, ob Fußer Öl einkaufen möchte. „Im Moment gibt es Ware noch und nöcher, aber die Nachfrage ist nahezu null“, kommentiert der. „Und wenn, dann werden nur 500 bis 1000 Liter bestellt.“ Die meisten Käufer hofften offenbar, dass die Preise rechtzeitig vor der neuen Heizsaison sinken. Frage: Reicht hoffen? Und wenn es schlimmer wird mit dem Krieg und die Preise steigen weiter? „Der Markt“, sagt Walter Fußer und schaut auf seine Bildschirme, „geht davon aus, dass es sich normalisiert.“ Natürlich sei da viel Spekulation am Werk, aber so sei das nun mal.

„Spannend wird es immer, wenn der Herr Trump was sagt.“ Von staatlich verordneten Preisobergrenzen hält Fußer wenig. „In Österreich hat sich damit das Preisniveau erhöht.“ Überraschend selten, so findet er, werde in der Preisdebatte über den Steueranteil diskutiert, den der Staat kassiert – „bei Heizöl rund 45 Cent pro Liter.“ Unabhängig von Krisensituationen mache sich die Branche keine Illusionen über ihren schwierigen Stand. „Heizöl ist politisch nicht gewünscht und faktisch stark auf dem Rückzug.“

Erst die Hölle, dann nur noch Murren

Ortswechsel. Lambrecht. Axel Warth sitzt in seinem kleinen Büro in der Tankstelle von „Budget Oil“ in der Hauptstraße und sagt: „Ich bin hier richtig glücklich!“ Er ist Pächter, seit 20 Jahren in der Branche, viel herumgekommen, ein Mann von respekteinflößender Statur. Der gebürtige Karlsruher erklärt seine Freundschaft und tiefe Verbundenheit gegenüber der Pfalz, als er gefragt wird, wie er mit seinen Kunden die Zeit seit Kriegsbeginn im Nahen Osten erlebt hat – eine Zeit, die auch manch stabilen Menschen in Aufregung versetzt. „Die ersten drei Tage nach dem 28. Februar waren schon irre, die Hölle war los hier an der Tankstelle, jeder hat versucht, schnell noch mal randvoll zu tanken.“

Jetzt kämen Kunden ein ums andere Mal herein und grummelten angesichts der neuen Preise: „Das ist ja Wahnsinn.“ Kurz vor dem Kriegsbeginn kostete der Liter Super E 10 hier bei „Budget Oil“ 1,68 Euro, am 4. März noch nahezu bescheidene 1,87, jetzt um die zwei Euro, und ganz heftig wurde es bei Diesel. „Aber noch nie ist ein Kunde reingekommen und hat uns schräg angequatscht wegen der Preise“, sagt Warth. Auch schon vor Kriegsbeginn habe er gemerkt: „Das läuft hier anders in der Pfalz, die Leute hier sind bodenständig und um ein Vielfaches verträglicher und freundlicher als in anderen Regionen, in denen ich schon gearbeitet habe.“ Das gelte ganz besonders auch für sein Personal, „auf das kann ich mich absolut verlassen.“

Fazit: Auch in schweren Zeiten menschlich alles in Butter in Lambrecht – was die These stützt, dass gerade in Krisen das menschliche Miteinander entscheidet. Und Krisenstimmung gebe es reichlich, bekräftigt Warth, wenn der Deutsche an einer so sensiblen Stelle getroffen werde wie dem Spritpreis. „Das nervt die Leute, wenn sie sehen, dass die Preissteigerung im Ausland bei Weitem nicht so drastisch ausgefallen ist.“ Ist das Abzocke der Ölmultis, inklusive verbotener Preisabsprachen? So weit will Warth nicht gehen. „Es wird schon gutes Geld verdient. Andererseits wollen sich die Konzerne schützen, weil sie nicht wissen, wie lange ihre Vorräte reichen.“

Auf den Preis keinerlei Einfluss

Als Pächter bekommt Warth Benzin und Diesel von der Budget Oil Service GmbH (Düsseldorf), die deutschlandweit Tankstellen betreibt. „Auf die Preise habe ich natürlich keinerlei Einfluss.“ Die Preiswechsel, mehrere täglich, werden von der GmbH-Zentrale geschaltet. „Manchmal krieg ich das gar nicht gleich mit.“ Pro verkauftem Liter erhalte er Provision von einem bis eineinhalb Cent. „Meine Haupteinnahmequellen, für die ich keine Provision abgebe, sind die Waschanlage, Tabakprodukte und Getränke.“

Theoretisch ist die Preisbildung bei Sprit transparent, auch für Verbraucher. 15.000 Tankstellen in Deutschland melden ihre Preise in Echtzeit an eine Kontrollstelle beim Bundeskartellamt, die sie an Portale weitergibt. Auch die Mineralöl-Unternehmen sehen, was die anderen so treiben – und können bei Erhöhungen reagieren. „Oder vorpreschen“, sagt Warth.

Bis zu 15 Mal am Tag würden derzeit die Preise verändert. Ein neues Gesetz soll dem nun einen Riegel vorschieben: Erhöhen nur noch einmal am Tag, um 12 Uhr mittags, senken jederzeit. „Mir bringt das mehr Ruhe“, kommentiert Warth. Bislang komme es 15 Mal am Tag vor, dass mindestens ein Kunde tanken wolle und fluche, dass der Preis gerade hochgeschaltet wurde.

Kann der Sprit, unabhängig vom Preis, demnächst knapp werden? „Bis jetzt sehe ich dafür keine Anzeichen.“ Fahren die Leute weniger Auto wegen der Preise? „Die Umsätze sind etwas zurückgegangen, aber das kann auch andere Ursachen haben.“ Warths Stoßseufzer in Richtung Krieg: „Hoffentlich ist es bald vorbei.“