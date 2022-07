Wenn sich im Herrenhof Mußbach alles um das gute Leben dreht, ist entweder Eselshautfest – oder aber die Trendmesse „Maison et Jardin“ angesagt. Letztere hat am Freitag ihre Tore geöffnet und präsentiert noch bis Sonntag alles, was Haus und Garten, Wellness und Mode betrifft. Ergänzt wird das 2022 durch eine Oldtimer-Schau bei der Weinbiet Manufaktur. Traditionell hat die Messe das beste Wetter – daran konnte auch die Corona-Zwangspause nichts ändern. Gelegenheit, sich rundum zu informieren, haben Besucher noch am Samstag, 23. Juli, 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 26. Juli, 11 bis 18 Uhr. Karten gibt es online und an der Tageskasse.