Harald Fahrnschon aus Maikammer ist Malermeister und geprüfter Restaurator in seinem Handwerk. In der Region hat er schon viele Kirchen und andere Denkmäler restauriert. Jetzt aber ist er an einem ganz besonderen Projekt beteiligt.

Seinen Ausgang nimmt diese Geschichte von einer Fernsehsendung. Es ist ein Bericht des ZDF über die „Gutshausretter“ Felix Garten und Giuliana Martinez. Harald Fahrnschon, Malermeister aus Maikammer und Restaurator in seinem Handwerk, ist fasziniert von dem Projekt. Er sucht im Internet, findet die beiden und schreibt ihnen. Einfach so, nicht, weil er dachte, je etwas mit dem Projekt des jungen Berliner Ehepaars in Mecklenburg-Vorpommern direkt zu tun zu haben.

Doch jetzt ist er dort, in Dahlen, einem Städtchen nahe Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern. Sein Auftrag: Die Farbanstriche und den Putz in dem Gebäude zu untersuchen. Es geht darum, herauszufinden, was sich unter den vielen späteren Anstrichen findet. Wie die Wände und Türen im Originalzustand aussahen. Fahrnschon hat mit solchen Untersuchungen Erfahrungen. „Man kratzt vorsichtig Schicht um Schicht ab, bis man auf den Originalzustand kommt“, erklärt er.

Das 1806 erbaute Gutshaus hat eine besondere Geschichte. Es war das Heim einer Künstlerfamilie, gehörte einst der Schwester des Malers Philipp Otto Runge, der neben Caspar David Friedrich als bedeutendster Maler der deutschen Frühromantik gilt. Und mit keinem Geringeren als mit Johann Wolfgang Goethe befreundet war. Es gibt sogar einen langen Briefaustausch zwischen den beiden, über das Wesen der Farben. In Runges Briefen findet sich auch die erste Erwähnung der Gutsanlage.

Mal ein Gefängnis, mal eine Kindereinrichtung

Im 20. Jahrhundert waren die guten Zeiten jedoch vorbei. Nach dem Zweiten Weltkrieg, zu DDR-Zeiten, wurden die letzten privaten Eigentümer, eine Familie Stever, enteignet. Das Gutshaus wurde in der Folge ganz unterschiedlich genutzt. „Es diente mal als Gefängnis und mal eine Kindereinrichtung“, erzählt Fahrnschon. Zum Schluss habe es viele Jahre lang leergestanden.

Eine undatierte historische Aufnahme. REPRO: GARTEN/GRATIS

Für das junge Berliner Ehepaar ist die Wiederherrichtung des imposanten Gebäudes eine Lebensaufgabe. 1300 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Etagen sollen wieder bewohnbar gemacht werden. Viel Geld bringen die neuen Besitzer indes nicht mit – Martinez ist Ernährungsberaterin, Garten Politikwissenschaftler. Ihre Jobs haben sie derzeit noch in Berlin, in ihrer Freizeit stehen sie in Dahlen auf ihrer Baustelle. Warum sie sich das antun? Sie haben eine Leidenschaft für alte Gebäude, erzählen sie im ZDF-Beitrag.

Die hat auch Harald Fahrnschon. Nach seiner Ausbildung hat er fünf Jahre als Kirchenmaler gearbeitet, im Anschluss eine Weiterbildung zum geprüften Restaurator im Handwerk absolviert. In der Region hat er an vielen denkmalgeschützten Bauwerken gearbeitet. Die Edith-Stein-Taufkirche in Bad Bergzabern gehört dazu, die Villa Böhm in Neustadt und das älteste Fachwerk-Haus Neustadts in der Metzgergasse. Einmal sei er gerade beim Friseur gewesen, der direkt gegenüber liegt, als ein Stadtführer an dem Fachwerkhaus Station machte. „Da bin ich aufgestanden und hab den Leuten alles selbst erklärt“, erzählt Fahrnschon und lacht.

Am Dienstag kommt ein Fernsehteam

Seit Sonntag ist er nun in Dahlen. Ein bisschen aufgeregt, denn am Dienstag kommt ein Fernsehteam, das seine Arbeiten begleiten will. „Vorher guck ich mir natürlich alles ganz genau an, damit ich weiß, von was ich rede“, sagt er in einem Gespräch vor seiner Abfahrt.

Am Montag kann er schon von seinen ersten Eindrücken berichten. „Die bisherigen Untersuchungen haben ergeben, dass wohl noch einige ursprüngliche Farbfassungen vorhanden sind“, sagt er. Auch die alten Dielenböden seien noch da, zum Teil alte Türen und viele Stuckelemente. Die Eingangstür sei noch die originale und dort sei der ursprüngliche Farbton bereits festgestellt worden.

So sieht das Anwesen heute aus. Foto: FAHRNSCHON/GRATIS

Auf die Frage, wie lange die Untersuchungsarbeiten etwa dauern werden, zuckt Fahrnschon die Schultern. „Keine Ahnung.“ Vorsichtshalber hat er nur die Hinfahrt nach Dahlen gebucht. Wenn er fertig sei im Gutshaus, wolle er sich ohnehin noch ein bisschen in Mecklenburg-Vorpommern umschauen. Da komme man schließlich nicht alle Tage hin.

Enge Zusammenarbeit mit Denkmalbehörde

Ob sich aus den Untersuchungsarbeiten, die Fahrnschon kostenlos und in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde macht, ein weitergehender Auftrag ergebe, sei völlig offen. Die Sanierungen historischer Gebäude seien nur ein Teil seines Betriebs, verdeutlicht er. „Wir sind ein Kleinbetrieb und haben viele Privatkunden.“ Das sei ihm lieber so, denn die Arbeiten für die öffentliche Hand oder für die Kirche seien stets mit einem immensen bürokratischen Aufwand verbunden.

Und gelegentlich auch mit Enttäuschungen. Fahrnschon erzählt, wie er einmal die Türen einer bekannten historischen Villa renoviert habe, und dann, nach Abschluss der Arbeiten, der zuständige Denkmalschützer gewechselt habe. „Der neue wollte ein anderes Farbkonzept umsetzen und hat gefordert, dass wir die frisch gestrichenen Türen umlackieren.“ Das habe er abgelehnt, sagt er und gerät noch im Rückblick in Rage. „Ich liebe mein Handwerk“, betont er. Doch die wachsenden Auflagen seien zermürbend.

So langsam denkt Fahrnschon, der die 60 überschritten hat, deshalb ans Aufhören. Der Fortbestand seines Betriebs sei gesichert, sagt er. Und es gebe noch so viel Spannendes zu tun und zu entdecken. Beispielsweise die Unterstützung eines jungen Berliner Ehepaars, das sich vorgenommen hat, mit wenig Geld ein historisches Gutshaus instand zu setzen.