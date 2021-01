Die Bürger der Verbandsgemeinde Maikammer können sich voraussichtlich künftig in Neustadt impfen lassen. Bisher sind sie dem Impfzentrum Südpfalz in Wörth zugeordnet. Dem Wechsel muss aber noch das Land zustimmen. Laut einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat die Stadt Neustadt bereits Zustimmung signalisiert. „Wenn das Land unseren Plänen zustimmt, werden wir eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Neustadt treffen“, teilt Landrat Dietmar Seefeldt mit. Bis zur Entscheidung des Landes werden die Termine weiterhin für das Impfzentrum in Wörth vergeben. In der Südpfalz gibt es darüber hinaus Bestrebungen, ein weiteres Impfzentrum in Landau einzurichten. Auch das bedarf einer Zustimmung des Landes. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gibt es positive Signale.