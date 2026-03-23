Die AfD schneidet in der VG Maikammer schlechter ab als im Landesdurchschnitt, ist aber immerhin zweistellig. Das gibt zu denken.

Die Verbandsgemeinde Maikammer ist bei der Landtagswahl einmal mehr ihrem Ruf als CDU-Hochburg gerecht geworden. Innerhalb des Landkreises und innerhalb des Wahlkreises haben die Christdemokraten dort mit 37,6 Prozent ihr bestes Ergebnis erzielt. Andere Wahlen in den vergangenen Jahren (Bundestag, Europawahl, Kommunalwahl) brachten ebenfalls Ergebnisse, mit denen die Christdemokraten zufrieden sein konnten, mit Ausnahme der Bürgermeisterwahl in Maikammer. Aber das war eine Wahl mit ganz eigenen Gesetzen, die an der konservativen Grundtendenz in dem Ort nichts geändert hat.

Die Verbandsgemeinde zeigt sich außerdem bisher vergleichsweise resilient gegenüber der AfD. Die Ergebnisse liegen deutlich unter dem Landesschnitt. Doch sie sind mittlerweile immerhin zweistellig. Nun fällt es schwer, in den wohlhabenden Orten der VG Maikammer Gründe für eine Protestwahl zu finden. Diese Erklärung greift ganz offensichtlich zu kurz für die Erfolge der AfD.