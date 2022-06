Am Montag, 16.30 Uhr, wird in Maikammer eine Inklusionsschaukel am Frantzplatz offiziell übergeben. Dazu sind die Bürger eingeladen, teilt die Gemeinde mit. Bei der Rollstuhlschaukel haben Menschen mit Beeinträchtigungen die Chance, selbstbestimmt zu schaukeln. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit zum gemeinsamen Spielen von Nichtbehinderten, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Rollatoren oder anderen. Die Inklusionsschaukel sei ein weiterer Mosaikstein im Bemühen der Ortsgemeinde, körperlich beeinträchtigten Bürgern eine möglichst ungestörte Teilhabe am Leben in der Gemeinde zu ermöglichen, so Ortsbürgermeister Karl Schäfer. „Dies muss eine Selbstverständlichkeit sein und ist eine Verpflichtung aus dem Leitbild unserer Cittàslow-Gemeinde.“