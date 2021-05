Mit Mahnwachen macht die Klimaaktion Neustadt auf die ihrer Meinung nach notwendigen Veränderungen in der Klimapolitik aufmerksam. Die nächste Aktion ist für Samstag geplant.

Engagierte des Bündnisses haben zuletzt Ende April bei einer Mahnwache für stärkere Anstrengungen beim Klimaschutz geworben. Die nächste Aktion ist für Samstag geplant: von 10.30 bis 12.30 Uhr am Grünzug Böbig/Ecke Martin-Luther-Straße. Die Klimaaktion betont, wie wichtig solche Aktionen sind: Zum einen könne man so viele Bürger informieren. Zum anderen gewinne man dadurch neue Mitstreiter. So hätten sich bei der Aktion Ende April acht Interessierte in die Listen eingetragen. Sie werden fortan über die Aktivitäten informiert und zu Aktionen eingeladen.

Bei der Mahnwache wird mit Schildern auf Themen der Klimapolitik hingewiesen. Außerdem werden die Bürger aufgefordert, konkrete Vorschläge für Neustadt zu erarbeiten. Es gebe etliche Anregungen, schreibt die Klimaaktion: Unter anderem gibt es den Wunsch, Fahrradwege rot zu markieren, damit sie von allen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen und somit sicherer werden. Außerdem kam der Wunsch nach besseren Busverbindungen. Das sei wichtig, damit Bürger auch bereit seien, auf den ÖPNV umzusteigen.

Die Klimaaktion engagiert sich seit eineinhalb Jahren und möchte konkrete Verbesserungen in der Stadt erreichen. 300 Interessierte haben sich bisher für den Rundbrief angemeldet. Ein wichtiges Instrument der Arbeit sind die Mahnwachen.