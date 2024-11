Am Jahrestag der Reichspogromnacht, also am Samstag, 9. November, versammeln sich die „Omas gegen Rechts“ von 9 bis 12 Uhr auf dem Neustadter Kartoffelmarkt zu einer Mahnwache. „Rechtsextreme Akteure und Organisationen bedrohen heute wieder unsere Demokratie und offene Gesellschaft. Die ,Omas gegen Rechts’ kämpfen für die Durchsetzung der Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, für eine vielfältige Gesellschaft und einen respektvollen Umgang miteinander“, erklärt die Organisation in einer Mitteilung. Die „Omas gegen Rechts“ laden Interessierte herzlich dazu ein, sich der Mahnwache unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ anzuschließen.