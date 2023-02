Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Friedensinitiative Neustadt am frühen Freitagnachmittag eine Mahnwache veranstaltet. Rund 20 Unterstützer waren an das mit vielen Antikriegsplakaten geschmückte Kriegerdenkmal gekommen, um den Friedensliedern und Redebeiträgen zu lauschen. Die meisten Passanten in der Fußgängerzone schenkten der kleinen Gruppe und ihrem Anliegen jedoch keine Beachtung. Das Motto der Veranstaltung lautete „Stoppt das Töten in der Ukraine“. Die Neustadter Friedensinitiative hat sich damit einer großen Aktion der Deutschen Friedensgesellschaft angeschlossen und auch deren Informationsmaterial verteilt. Hans-Jürgen Hemmerling erinnerte daran, dass im Krieg in der Ukraine bisher „mehr als 250.000 Menschen umgekommen“ seien. „Das sind 250.000 zu viel.“ Da der Krieg ein Verbrechen an der Menschheit sei, müsse dieser beenden werden. „Wir dürfen kein weiteres Sterben zulassen“, betonte Hemmerling. Daher sei die Friedensinitiative „solidarisch mit den Menschen in der Ukraine“ und für einen Waffenstillstand sowie Friedensverhandlungen. Hemmerling rief die Zuhörer auf, Postkarten an den russischen Botschafter sowie die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock zu unterzeichnen, um ersteren zur Beendigung des Kriegs und letztere zu verstärkten Friedensbemühungen aufzufordern.