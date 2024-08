Unter dem Motto „Bunt im Herzen“ gibt es am Freitag, 30. August, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in Frankeneck an der Bushaltestelle Am Bahnhöfel einen Infostand und eine Mahnwache. Man wolle „Präsenz zeigen gegen den Dämmerschoppen der AfD“, der zur gleichen Zeit am Bahnhof stattfinde, sagt Daniela Ullrich, eine der Initiatorinnen von Infostand und Mahnwache. Die Grünen der Verbandsgemeinde Lambrecht und die Neustadter „Omas gegen Rechts“ haben sich der Aktion angeschlossen. Man wolle „klare Kante gegen rechts, Faschismus und Rassismus“ zeigen, sich „für den Erhalt von Demokratie, Freiheit und Vielfalt stark machen“ und mit den Menschen ins Gespräch kommen.