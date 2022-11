Im Streit um das in Geinsheim geplante Mahnmal für die aus dem Ort stammenden NS-Opfer zeichnet sich eine Lösung ab. Der Ortsbeirat soll bald entscheiden. Ronald Helf leitete als stellvertretender Ortsvorsteher in Vertretung der erkrankten Sabine Kaufmann die Sitzung. Wie Helf auf Anfrage informierte, hat sich der Ortsbeirat am Mittwochabend kurz über das Thema ausgetauscht. Die Standortfrage, über die noch im September gerungen worden war, sei nun geklärt: Die Fraktionssprecher von FWG, CDU und SPD hätten sich auf die Ortsverwaltung als Mahnmal-Standort verständigt. Diesen Kompromiss hatte die FWG signalisiert, wenn noch einmal über die Gestaltung des Mahnmals diskutiert werden. Dies soll nun Anfang Dezember in einer weiteren Runde der drei Fraktionssprecher geschehen, so Helf. „Wir werden nach Lösungsansätzen suchen und diese dann im Ortsbeirat noch besprechen. Ich bin mir sicher, dass wir bei dem Thema nun zu einer Einigung kommen“, sagte Helf.

Wegen des Mahnmals und der Standortfrage hatte sich der Ortsbeirat zerstritten. CDU und SPD hatten die Ortsverwaltung als Standort präferiert, die FWG sprach sich für den Friedhof auf. Die Konstellation war insofern brisant, da beide Lager gleich viele Stimmen im Ortsbeirat haben und somit kein Antrag eine Mehrheit bekommen hätte.