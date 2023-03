Der Geinsheimer Ortsbeirat hat sich wie angekündigt am Mittwochabend nichtöffentlich in informeller Runde getroffen, um über das umstrittene Thema Mahnmal für die NS-Opfer aus dem Weindorf zu sprechen und nach Lösungsmöglichkeiten beim Konflikt zu suchen. Wie Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann auf Anfrage mitteilte, hat sich die Runde am Ende auf die Gründung eines Arbeitskreises verständigt. Alles weitere werde am 29. März öffentlich im Ortsbeirat besprochen und beschlossen.