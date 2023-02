Dem Neustadter Nahverkehrsexperten Werner Schreiner ist sie schon lange ein Dorn im Auge, vor allem mit Blick auf ältere Fahrgäste: eine Bushaltestelle im Mâconring, nahe den Treppen hoch zum Paul-Gerhardt-Haus. Denn außer mit Stange und Fahrplan ist der Halt mitten in einer langgezogenen Parkbucht für Pkw weder gekennzeichnet noch gesichert. Laut Gesetz aber müsste die Haltestelle unter anderem klar markiert sein sowie 15 Meter beidseits der Stange Parkverbot herrschen.

Dass Autofahrer nicht automatisch wissen können, dass sie dort nicht parken dürfen, räumt die Stadtverwaltung auf Nachfrage ein. Die Verkehrsabteilung war zwischenzeitlich vor Ort und hat geprüft, wie die Situation verbessert werden kann, damit die Busse der Linie 502 ordentlich anfahren können. Weil östlich des Halts noch Einfahrten liegen, wären die 15 Meter schwierig.

Deshalb ist nun geplant, die Haltestelle Richtung Westen, also bergauf zu verlegen, und zwar an den Gehweg bei den Treppen zum Seniorenheim. Damit würde die Haltestelle künftig auch direkt an der Straße liegen und nicht mehr von dieser durch einen Parkstreifen getrennt sein.