Mit Isabel Mackensen als Direktkandidatin zieht die SPD im Wahlkreis 208 (Neustadt-Speyer) in den Bundestagswahlkampf. Auf der Galopprennbahn in Haßloch haben am Samstagvormittag 75 Delegierte die 34-Jährige aus Niederkirchen einstimmig nominiert.

Mackensen gehört dem Bundestag seit Juli 2019 an. Sie rückte für Katarina Barley nach, die ins Europäische Parlament gewechselt war. „Nachzurücken ist wie ins kalte Wasser