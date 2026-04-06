Das Duo Mackefisch gastiert beim vierten Konzert der Reihe „Grünstadter Sternstunden“.

Die Konzertreihe setzt ihre erfolgreiche Saison fort: Am 12. April erwartet das Publikum ein außergewöhnliches musikalisches Highlight im Weinstraßencenter in Grünstadt. Mit dem Duo Mackefisch steht ein ebenso originelles wie mitreißendes Ensemble auf der Bühne, das für seine außergewöhnliche Mischung aus Musik, Humor und kluger Unterhaltung bekannt ist.

Mackefisch – das sind Lucie Mackert und Peter Fischer – verbinden virtuose Instrumentalkunst mit feinsinnigem Wortwitz und überraschenden Klangideen. Ihr Stil bewegt sich spielerisch zwischen Konzert, Kabarett und Performance und begeistert ein breites Publikum weit über die Grenzen der Kleinkunstszene hinaus.

Heimspiel für Mackert

Für Grünstadt wird dieser Abend zudem zu einem Heimspiel: Lucie Mackert, die weibliche Hälfte des Duos, hat hier ihr Abitur abgelegt. Umso größer dürfte die Freude sein, nun als erfolgreiche Künstlerin in ihre ehemalige Schulstadt zurückzukehren. Das Publikum darf sich auf ein ebenso unterhaltsames wie musikalisch anspruchsvolles Programm freuen, das durch Originalität, Charme und eine besondere Nähe zu den Zuhörern besticht. Das Duo Mackefisch versteht es, Alltägliches in Kunst zu verwandeln und dabei immer wieder überraschende Perspektiven zu eröffnen. Die Reihe „Grünstadter Sternstunden“ spricht mit abwechslungsreichen Programmen aus Klassik, Jazz, Weltmusik und Crossover ein vielfältiges Publikum an.

Info

Das Konzert am Sonntag, 12. April, beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Konzertort: Weinstraßencenter Grünstadt. Karten sind erhältlich über Reservix sowie an den bekannten Vorverkaufsstellen in Grünstadt: Optik Neumann, Haaß Bilder und Einrahmungen, Buchhandlung Frank, Tourist Info

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